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ABD'nin kontrolündeki alana füze saldırısı!

Suriye'de Deyrizor'da ABD'nin kontrolündeki en büyük petrol sahası Ömer petrol sahasına füze saldırısı düzenlendi. Saldırıda en az 5 füzenin kullanıldığı açıklandı. ABD, Suriye'nin Irak sınırındaki Elbukemal ilçesindeki İran destekli gruplara dün gece saatlerinde hava saldırısı düzenlemişti..

Dünya / 28 Haziran 2021 Pazartesi 23:23
ABD'nin kontrolündeki alana füze saldırısı!

Suriye'nin Beşşar Esed rejimi ve İran destekli terörist grupların kontrolündeki Deyrizor'un Meyadin ilçesinden ABD'nin kontrolündeki Ömer petrol sahasına füze saldırısı düzenlendi.

ABD KONTROLÜNDEKİ EN BÜYÜK SAHA

ABD ve YPG/PKK'nın varlığını sürdürdüğü Suriye'nin en büyük petrol sahası Ömer'e, Grad füzeleriyle saldırı gerçekleştirildi.

EN AZ 5 FÜZE ATILDI

Kaynaklar, İran destekli silahlı grupların yoğunlaştığı Meyadin ilçesinden en az 5 füze fırlatıldığını ve bazılarının ABD güçlerinin konuşlandığı petrol sahasındaki konutların yakınına isabet ettiğini ifade etti.

Öte yandan, Esed rejiminin haber ajansı SANA da ABD'nin Ömer petrol sahasındaki askeri üssüne roket saldırısı düzenlendiğini belirtti.

NE OLMUŞTU?

ABD, Suriye'nin Irak sınırındaki Elbukemal ilçesindeki İran destekli gruplara dün gece hava saldırısı düzenlemişti.

Fırat Nehri'nin doğusunda kalan Deyrizor toprakları, ABD destekli terör örgütü YPG/PKK'nın işgali altında; Deyrizor il merkezi, doğusu ve batısı ise Esed rejimi ve İran destekli grupların kontrolünde bulunuyor.

Terör örgütü, 22 Ekim 2017'de de Suriye'nin en büyük petrol sahası Ömer'i işgal etmişti.

Terör örgütü YPG/PKK'ya desteğini sürdüren ABD güçleri, halihazırda Suriye'de Haseke, Rakka ve Deyrizor illerinde örgüt işgalindeki bölgelerde 10'dan fazla üs ve askeri noktada varlık gösteriyor.

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