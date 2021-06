Polikistik Over Sendromu Nedir? Polikistik Over Belirtileri

Uzun süre adet problemi yaşanmasının üzerine pek çok kadın polikistik over sendromu nedir? sorusunu sormaktadır. Peki, Polikistik over nedir? Polikistik over belirtileri nelerdir? Polikistik over tedavisi var mıdır? İşte Polikistik over hakkında merak edilen her şey…





Polikistik Over Nedir?



Polikistik Over Belirtileri Nelerdir?

Polikistik Over Tedavisi Nasıldır?

Polikistik Over Neden Olur?

Polikistikover Sendromu Tedavi Edilmezse Hangi Hastalıklara Yol Açar?



Polikistik Over Sendromlu Kadınlarda Beslenme Tedavisi

Uzun süreli regl problemlerinin yaşanması beraberindeSorusunu getirmektedir. Hormonal bozukların meydana getirdiği polikistik over sendromu, yumurtalıkların androjeni fazla salgılamasıyla ortaya çıkmaktadır. Bu durum ise kadınlarda; kısırlık, tüylenme, sivilce ve diğer cilt problemlerini meydana getirebilmektedir.Polistik over sendromuna sahip olmayan kadınlarda FSH/LH hormon testi 3 iken polikistik over olan kadınlarda daha yüksek değerler görülmektedir.Polikistik over hastalığının yaygınlaşmasının ardından pek çok kadınSorusunu araştırmaktadır. Temelde hormonal bir bozukluk sebebiyle ortaya çıkan bu hastalığın birçok belirtisi vardır. Peki, toplumda pek çok kadında görülen•İnsilüne karşı direnç oluşumu,•Kiloda artış meydana gelmesi,•Saç dökülmesi problemi,•Kadınlarda yoğun tüylenme görülmesi,•Sivilce problemi yaşanması,•Ciltte yağlanma,•İltihaplı deri,•Düzensiz adet görülmesi,•Cildin kararması,•Baş ağrısı,•Depresyon,•Kısırlık,arasında yer almaktadır. Bu belirtilerin görülmesi durumunda zaman kaybetmeden doktor kontrolünden geçilmesi oldukça önemlidir.Polikistik over sendromu yaşayan kadınlar polikistik over tedavisi konusunda çeşitli endişeler duymaktadır. İlk aşamada oldukça zor bir hastalık olarak görülse de pek çok tedavi yöntemi vardır.süresince hormon tedavisi, şeker hastalığı ilaçlar, klomifen, cerrahi yöntemler ve diyet tedavisi uygulanabilir. Tüm bu yöntemler polikistik over sendromunun tedavi edilmesinde oldukça önemlidir. İlaç ve hormon tedavileri ile başlatılan polikistik over tedavisi ilerlemesi durumunda cerrahi yöntemler uygulanmaktadır.sorusunun birbirinden farklı pek çok yanıtı vardır. Hormonal dengesizlik, yumurtalık problemleri gibi çeşitli sebepleri vardır ancak nedeni net olarak bilinmeyen bu hastalığın kalıtsal faktörlerden etkilendiği düşünülmektedir.•Hipertansiyon•Anksiyete•Diyabet•Kısırlık•Kan hastalıkları•Enerji ihtiyacı, bireyin günlük ihtiyaçları doğrultusunda diyetisyen tarafından hesaplanmalıdır.•Az az ancak sık beslenme sağlanmalıdır.•Beslenme düzeninle özellikle karbonhidrat grubuna dikkat edilmelidir. Basit şeker içeren gıdalardan oldukça az tüketilmelidir ve glisemik yükü düşük gıdalar tercih edilmelidir.•İnsülin seviyesini düzenli tutmak ve kilo kaybını desteklemek için egzersiz yapılmalıdır.•Doymuş yağ içeren besinlerin tüketimi en aza indirgenmelidir. Kuruyemişler gibi kaliteli yağ içeren besinler tüketilmelidir.•Kaliteli protein almak için haftada en az 2 kez balık tüketilmelidir.•Polikistik over sendromlu kadınlar özellikle bel çevresine dikkat etmelidir. Bel çevresi ölçüleri düzenli olarak kontrol edilmelidir.•Bitkisel proteinlere haftada 2-3 kez yer verilmelidir. Et, balık, tavuk tüketirken sağlıklı pişirme teknikleri tercih edilmelidir.•Polikistik over sendromlu kadınlarda özellikle D vitamini ve B12 vitamini seviyeleri takip edilmeli ve eksiklik olması durumunda vitamin takviyesi alınmalıdır.•Aşırı çay ve kahve tüketiminden uzak durulmalıdır.•Tuz tüketiminin artması ödeme sebep olmaktadır bu sebeple yemeklere ekstra tuz ilave edilmemelidir.•Günlük su tüketimine dikkat edilmelidir ve her gün ortalama 8 bardak su içilmelidir.Sorusu bu şekilde cevaplandırılmaktadır. Beslenme düzenine dikkat edilerek sendromun etkilerinde azalış görmekmümkündür.görülmesi durumunda zaman kaybetmeden doktor kontrolüne gidilmelidir. Semptomların artması ve geç teşhis ciddi problemler meydana getirebilmektedir.