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Polikistik Over Sendromu Nedir? Polikistik Over Belirtileri

Kadınların en sık karşılaştığı hormonal bozukluklardan biri olan Polikistikover Sendromu kadınların adet olmamasına ya da çok uzun aralıklarla adet olmalarına sebep olur.. Alanında uzman doktorların açıklamalarına göre polikistik over belirtileri nelerdir? Polikistik over tedavisi nasıldır?

Sağlık / 27 Haziran 2021 Pazar 16:57
Polikistik Over Sendromu Nedir? Polikistik Over Belirtileri

Uzun süre adet problemi yaşanmasının üzerine pek çok kadın polikistik over sendromu nedir? sorusunu sormaktadır. Peki, Polikistik over nedir? Polikistik over belirtileri nelerdir? Polikistik over tedavisi var mıdır? İşte Polikistik over hakkında merak edilen her şey…

Polikistik Over Nedir?


Uzun süreli regl problemlerinin yaşanması beraberinde polikistik over nedir? Sorusunu getirmektedir. Hormonal bozukların meydana getirdiği polikistik over sendromu, yumurtalıkların androjeni fazla salgılamasıyla ortaya çıkmaktadır. Bu durum ise kadınlarda; kısırlık, tüylenme, sivilce ve diğer cilt problemlerini meydana getirebilmektedir.
Polistik over sendromuna sahip olmayan kadınlarda FSH/LH hormon testi 3 iken polikistik over olan kadınlarda daha yüksek değerler görülmektedir.


Polikistik over neden olur?

Polikistik Over Belirtileri Nelerdir?


Polikistik over hastalığının yaygınlaşmasının ardından pek çok kadın polikistik over sendromu belirtileri nelerdir? Sorusunu araştırmaktadır. Temelde hormonal bir bozukluk sebebiyle ortaya çıkan bu hastalığın birçok belirtisi vardır. Peki, toplumda pek çok kadında görülen polikistik over belirtileri nelerdir?

•İnsilüne karşı direnç oluşumu,

•Kiloda artış meydana gelmesi,

•Saç dökülmesi problemi,

•Kadınlarda yoğun tüylenme görülmesi,

•Sivilce problemi yaşanması,

•Ciltte yağlanma,

•İltihaplı deri,

•Düzensiz adet görülmesi,

•Cildin kararması,

•Baş ağrısı,

•Depresyon,

•Kısırlık,

Polikistik over sendromu belirtileri arasında yer almaktadır. Bu belirtilerin görülmesi durumunda zaman kaybetmeden doktor kontrolünden geçilmesi oldukça önemlidir.

Polikistik Over Tedavisi Nasıldır?


Polikistik over sendromu yaşayan kadınlar polikistik over tedavisi konusunda çeşitli endişeler duymaktadır. İlk aşamada oldukça zor bir hastalık olarak görülse de pek çok tedavi yöntemi vardır. Polisiktik over tedavisi süresince hormon tedavisi, şeker hastalığı ilaçlar, klomifen, cerrahi yöntemler ve diyet tedavisi uygulanabilir. Tüm bu yöntemler polikistik over sendromunun tedavi edilmesinde oldukça önemlidir. İlaç ve hormon tedavileri ile başlatılan polikistik over tedavisi ilerlemesi durumunda cerrahi yöntemler uygulanmaktadır.

Polikistik Over Neden Olur?


Polikstik over neden olur sorusunun birbirinden farklı pek çok yanıtı vardır. Hormonal dengesizlik, yumurtalık problemleri gibi çeşitli sebepleri vardır ancak nedeni net olarak bilinmeyen bu hastalığın kalıtsal faktörlerden etkilendiği düşünülmektedir.

polikistik over nedir?

Polikistikover Sendromu Tedavi Edilmezse Hangi Hastalıklara Yol Açar?


•Hipertansiyon

•Anksiyete

•Diyabet

•Kısırlık

•Kan hastalıkları


Polikistik Over Sendromlu Kadınlarda Beslenme Tedavisi


•Enerji ihtiyacı, bireyin günlük ihtiyaçları doğrultusunda diyetisyen tarafından hesaplanmalıdır.

•Az az ancak sık beslenme sağlanmalıdır.

•Beslenme düzeninle özellikle karbonhidrat grubuna dikkat edilmelidir. Basit şeker içeren gıdalardan oldukça az tüketilmelidir ve glisemik yükü düşük gıdalar tercih edilmelidir.

•İnsülin seviyesini düzenli tutmak ve kilo kaybını desteklemek için egzersiz yapılmalıdır.

•Doymuş yağ içeren besinlerin tüketimi en aza indirgenmelidir. Kuruyemişler gibi kaliteli yağ içeren besinler tüketilmelidir.

•Kaliteli protein almak için haftada en az 2 kez balık tüketilmelidir.

•Polikistik over sendromlu kadınlar özellikle bel çevresine dikkat etmelidir. Bel çevresi ölçüleri düzenli olarak kontrol edilmelidir.

•Bitkisel proteinlere haftada 2-3 kez yer verilmelidir. Et, balık, tavuk tüketirken sağlıklı pişirme teknikleri tercih edilmelidir.

Polikistik over tedavisi nasıldır?

•Polikistik over sendromlu kadınlarda özellikle D vitamini ve B12 vitamini seviyeleri takip edilmeli ve eksiklik olması durumunda vitamin takviyesi alınmalıdır.

•Aşırı çay ve kahve tüketiminden uzak durulmalıdır.

•Tuz tüketiminin artması ödeme sebep olmaktadır bu sebeple yemeklere ekstra tuz ilave edilmemelidir.

•Günlük su tüketimine dikkat edilmelidir ve her gün ortalama 8 bardak su içilmelidir.

Polikistik over sendromu olan kadınlar nasıl beslenmelidir? Sorusu bu şekilde cevaplandırılmaktadır. Beslenme düzenine dikkat edilerek sendromun etkilerinde azalış görmek
mümkündür.

Polikistik over sendromu belirtileri görülmesi durumunda zaman kaybetmeden doktor kontrolüne gidilmelidir. Semptomların artması ve geç teşhis ciddi problemler meydana getirebilmektedir.

Polikistik Over Nedir?Polikistik Over Neden Olur?Polikistik Over Belirtileri Nelerdir?Polikistik Over Tedavisi Nasıldır?

 
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