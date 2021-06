Karayolları Genel Müdürü açıkladı: Kanal İstanbul'daki köprüler ücretsiz olacak

Kanal İstanbul'a yönelik olarak ilk temel atma töreni gerçekleşti Sazlıdere Köprüsü'nün temeli Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşti. Yaklaşık 2 yılda tamamlanacak köprüyle birlikte toplamda 6 köprü inşa edilecek. CNN Türk'e açıklamalarda bulunan Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu, köprülerden herhangi bir ücret alınmayacağını, paralı otoyol üzerindeyse otoyol ücreti alınacağını belirtti.



İşte uzmanların değerlendirmeleri:



Abdulkadir Uraloğlu - Karayolları Genel Müdürü



Türkiye gerçekten coğrafi olarak geçiş güzergahında bulunuyor. Birçok koridor var. Kuzey Marmara Otoyolu'nun 45 kilometrelik kesimindeyiz. Kuzey Marmara Otoyolu, Sazlıbosna Köprüsü, Sazlıdere, D-100, TEM var. Mevcut güzergahları sağladığı gibi yeni ulaşımları da sağlamış olacağız. Sazlıdere Köprüsü kendi sınıfındaki enleri içinde barındıran bir köprü. Toplam 860 metre. Bağlantı viyadükleri ile 1600 metrelik bir köprü. Toplam yükseliği kule olarak 169 metre. Tabliye ve su arasındaki yükseklik 79 metre. Dünyadaki seyir halinde olan tüm gemilerin geçişine uygun.



İstanbul'un batısındayız. Kanal da batıda olacak. Kuzey Güney yönünde hareket etmiş oluyor. Köprülerin kapasitelerini ciddi şekilde artırıyoruz. Sazlıdere Köprüsü 4 gidiş 4 geliş olacak ve bazı yerlerde 12 şeride çıkıyor. İstanbul'un batısındaki bütün trafiği rahatlatmış olacak. Mahmutbey Gişeleri'ndeki trafik rahatlamış olacak. Köprüler için ayrı bir geçiş ücreti olmayacak. Otoyolların ücreti olacak. Köprülerin hiçbirinden ayrıca ücret alınmayacak. Diğer köprülere bu yıl muhtemelen başlamayız. Hali hazırda olan köprüler. Sazlıdere Köprüsü yok. 2 yılda köprüyü tamamlamış olacağız.



Ekosistemle ilgili bilim adamları Türkiye içinde ve dışında yıllardır çalışıyorlar. Böyle birşey olsaydı devlet böyle bir yatırıma girmezdi. Dünyada artık ticaret aksları değişiyor, hacimleri büyüyor. Deniz ticareti de ciddi ivme kazanmış durumda. İstanbul Boğazı yüzbinlerce kişinin yaşadığı bir yer. Su için ulaşım ağı da kullanılabiliyor. Sis bastığında gemiler günlerce bekliyor. Bekleyen her gemi denize ve doğaya bir kirlilik de yaratıyor. Deniz ticaretiyle uğraşanlar için de zarardır. 25-30 yıl sonra bu akstaki deniz ticaretinin de 78 binlere varacağı hesaplanmış. İstanbul Boğazı böyle bir gemi trafiğinde risklere sahip iken. Gemilerin eni ve boyu büyüyor. İstanbul'un geleceğini bu nedenle kurtardık diyor. 78 bin gemi geçecek. Devasa gemi de geçecek. Her türlü risklerle bizler karşı karşıyayız. Biz bu ticaret aksı içerisinde olduğumuza göre neden olmayalım ki?

Şimdi bir fırsat. Niye? 50 yıl sonrasını görerek Kanal İstanbul yapıyoruz. Örnek bir şehircilik nasıl yapılır yapmış olacağız. Her iki aksta var. 45 kilometre boyunda. Bölgesel parklar, yeşil alanlar, parklar, cazibe alanları, fuar alanları. Buradaki alan İstanbul'daki kentsel dönüşümün rezerv alanı olarak kullanılmalı.



Mustafa Ilıcalı - Ulaştırma Profesörü



Türkiye Karadeniz vasıtasıyla yüzde 25'lik etki var. 780 milyar liralık pazar var. Dolayısıyla Türkiye'nin lojistik merkez olması açısından bu proje ile beraber üç başlığı sağlıyor. Güvenlik, strateji, ekonomi. Boğaz'ın çok zor bir su yolu olması. Büyük gemilerin keskin virajları dönmesi, emisyon olarak tarihi yarımada ve yalılara. Beklediği an denize verdiği kirlilik, beklemenin maliyeti.



Çevre açısından, doğal yaşam üzerinde 33 bilim insanı rapor vermiş. Burada getireceği faydası, maliyeti, alınması gereken önlemler incelenmiş. 10 Erzurum gelecek. 8 milyon gelecek olsa onu eleştiririm. İstanbul'un en büyük sorunu ne trafik. Bunu çözemiyorsan ulaştırma, trafik uzmanı olarak bunu nasıl savunabilirim. 200 bin bölgede yaşayanlar. 250 bin de toplanma alanı. Bu şehir şuradan önemsiyorum. Böyle bir hayran olabileceğimiz bir şey yok. Neden çok göç almış geçmişti. Konut alanları oluşmuş. Konut alanlarına göre yollar kapasitesiz kalmış. Şehri planladığımız zaman, arazi kullanım kararlarına göre ulaşımı planlayacağız. Şehircilik açısından yeşiliyle, teknokentiyle. Bak şurası çok önemli. 500 bin kişi kendi arasında dengeleniyor. Gelen azalmadan dolayı trafikte rahatlık geliyor. Bu projenin ulaşım açısından katkısı var. Ilımlı rakamlar aldığımda bakıyorum. Panama'daki gibi 250 bin dolar almayayım. 4 milyar dolarlık bir gelir. Akıllı bir şehirde ekonomi oluşacak. Boğaz'dan isteyen geçer istemeyen geçmez. 14 saat bekleme günlere çıkacak. Sonuçta paralı otoyollarımız var. Mecbur muyuz, ister parayı verip geçersin. 500 binlik istihdam katkısı olacak. Üretime katkısı olacak. GSYH'ye katkısı olacak.



Muazzam eğitim alanlarıyla beraber 500 bin kişinin yaşayacağı. Örnek mahalle gösterin. Burada hepsini planlıyoruz.