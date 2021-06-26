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26 Haziran koronavirüs tablosu son dakika açıklandı!

Çin'in Vuhan kentinden yayılmaya başlayan ve kısa sürede sınırlarını aşan koronavirüs salgını tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de etkisini sürdürüyor. Özellikle nisan ayında rekor seviyelere yükselen koronavirüs vaka ve vefat sayılarından sonra tam kapanma kararı alındı. Bu karar kısa süre de etkisini gösterirken, koronavirüs vaka ve vefat sayıları aylar sonra en düşük seviyelerini gördü. Alınan olumlu sonuçlarla birlikte normalleşme adımları atılırken, vaka sayısı 5 bin bandında seyretti. Dün vaka sayısı 5 bin 630 olarak kayıtlara geçerken, Sağlık Bakanlığı güncel koronavirüs verilerini paylaştı. İşte Türkiye'de güncel koronavirüs vaka ve vefat sayıları...

Sağlık / 26 Haziran 2021 Cumartesi 19:36
26 Haziran koronavirüs tablosu son dakika açıklandı!

2019'un Aralık ayında Çin'den yayılmaya başlayan koronavirüs salgını kısa sürede etkisini artırarak sınırlarını aştı. Salgının merkez üssü bu süreç üzerinde birkaç kez değişirken, Türkiye'de ilk vaka 11 Mart 2020 tarihinde kayıtlara geçti.

Koronavirüs salgını tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de etkisini hala sürdürürken, salgına karşı alınan tedbir kararları bu mücadelede başarılı bir grafik çizmemizi sağladı. Özellikle nisan ayında rekor seviyelere çıkan vaka ve vefat sayılarını düşürmek için Kabine Toplantısı'nda tam kapanma kararı alındı. 29 Nisan - 17 Mayıs tarihlerinde uygulanan kapanma kararı etkisini kısa sürede gösterdi ve veriler ciddi bir şekilde geriledi.

60 binlere kadar çıkan vaka sayıları 10 binin altına gerilerken, 1 Haziran'da normalleşme adımları atıldı. Vaka sayılarındaki düşüş normalleşme sürecinde de devam ederken, son günlerde az da olsa bir artış göstermişti. Veriler tekrar aşağı yönlü seyre geçerken dün Türkiye'deki vaka sayısı 5 bin 630 olarak kayıtlara geçti. Sağlık Bakanlığı 26 Haziran'a ilişkin güncel koronavirüs tablosunu paylaştı. İşte vaka ve vefat sayılarında son durum...

26 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU:


 
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