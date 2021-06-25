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YKS'ye sayılı saatler kala Sözcü gazetesinden yeni algı operasyonu: Katar'la imzalanan protokolü 'sınavsız üniversite' diye servis etti

CHP’nin algı operasyonları ve iftiralarını servis ettiği çukur medyası Sözcü, yalan haberlerine bir yenisini daha ekledi. Milyonlarca gencin bir sene boyunca çalışarak girdiği YKS’ye saatler kala Sözcü gazetesi "Katarlı gençlere Türkiye’de sınavsız tıp eğitimi hakkı verildi" iftirasını ortaya attı. Ancak 2 Mart 2021 tarafında imzalanan askeri protokol, iki ülke arasındaki askeri personel ve öğrencileri kapsıyor. Günümüzde YÖK mevzuatına göre ise yabancı öğrencilerin Türkiye'ye eğitim alabilmesi için hala sınav şartı aranıyor. Sözcü'nün skandal haberi ile ilgili MSB'den de açıklama geldi. MSB, "Katarlıların Tıp Fakültelerine sınavsız ve ücretsiz gireceği tartışmaları gerçek değil" dedi.

Güncel / 25 Haziran 2021 Cuma 13:23
YKS'ye sayılı saatler kala Sözcü gazetesinden yeni algı operasyonu: Katar'la imzalanan protokolü 'sınavsız üniversite' diye servis etti

Türkiye ile Katar arasında 2 Mart 2021 tarihinde 'Askeri sağlık alanında eğitim ve iş birliği' protokolü adlı bir anlaşma imzalandı. Bu anlaşma uyarınca, Türkiye'nin en büyük askeri üslerinden birine ev sahipliği yapan Katar ile askeri iş birliğinin kapsamı daha da genişledi.



ASKERİ PERSONEL VE ASKERİ ÖĞRENCİLERİ KAPSIYOR

Anlaşmanın maddeleri uyarınca iki devletin askeri personel ve öğrencileri karşılıklı olarak eğitilecek. Tıp fakültesi, diş hekimliği eğitimi, eczacılık eğitimi, hemşirelik eğitimi gibi alanlarda eğitici, danışman, gözlemci, uzman personel, öğretim elemanı ve askeri öğrenci değişimi öngörülüyor.



PERSONELLER İÇİN ASKERİ UÇAK VE ORDUEVLERİ İMKANI

Karşılıklı olarak Katar ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin personel ve öğrencilerine, eğitim süresince kendi birliklerine ait kamuflaj ve üniformayı giyme hakkı, askeri uçakla seyahat, orduevinde ikamet gibi imkanlar tanınıyor.

SINAV ŞARTI TÜM YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN GEÇERLİ

Ayrıca eğitim için seçilecek personellerin, Türkiye ve Katar'ın 'ulusal mevzuat hükümleri' kapsamında değerlendirileceği belirtiliyor. Günümüzde YÖK mevzuatına göre Türkiye'de eğitim alacak (askeri personeller hariç) tüm yabancı öğrencilerde istisna olmaksızın sınav şartı aranıyor.

YKS'YE SAATLER KALA OPERASYON

Sözcü Gazetesi iki ülke arasında imzalanan askeri iş birliği anlaşmasını, 'Katarlı gençlere Türkiye'de sınavsız tıp eğitimi hakkı verildi' başlığıyla okurlarına servis etti. Haberde 'askeri personel ve askeri öğrenciler' ifadesi yerine 'Katarlı gençler' tanımı yerleştirildi.



T24 - BirGün gibi asılsız haberleriyle bilinen mecraların destek verdiği asılsız haber, kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Milyonlarca öğrencinin YKS heyecanını istismar eden Sözcü Gazetesi'nin konuyla ilgili nasıl bir açıklama yapacağı merak konusu.



MSB'DEN YALAN HABER HAKKINDA AÇIKLAMA

MSB CHP'nin çukur medyasının servis ettiği yalan haber hakkında açıklama yaptı. MSB'den yapılan açıklamda 'Katarlıların Tıp Fakültelerine sınavsız ve ücretsiz gireceği tartışmaları gerçek değil. Protokol Katar Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapmak üzere eğitim alacak personeli kapsıyor' denildi.

 
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