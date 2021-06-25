Yasin Börü’nün katillerine ceza yağdı!

Diyarbakır'da Kobani olayları bahanesiyle 6-8 Ekim olaylarına ilişkin Yasin Börü ve arkadaşlarının öldürülmesine ilişkin Yargıtay bozması ardından görülen davada sanıklara ceza yağdı.



15 KİŞİYE AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI



Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada kararını açıklayan mahkeme heyeti tarafından, 15 kişiye Yasin Börü'yü öldürdükleri gerekçesiyle 'Çocuğu canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve 3 kişiye 23 yıl hapis cezası verilirken, 6 sanığın dosyası ayrılarak bir sanığa beraat kararı verildi.