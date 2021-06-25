Rusya'dan sonra bir güzel haber de Fas'tan geldi: Antalya'ya direkt uçuş başlatıyor

Rusya'nın geçtiğimiz günlerde kısıtlamaları kaldırması ile Akdeniz sahillerine Rus turist akını başlarken bir güzel haber de Fas'tan geldi. Fas Kraliyet Havayolları, kuzeydeki Kazablanka'dan doğrudan uçuş gerçekleştirdiği yurt dışı destinasyonlarına Antalya'yı da ekleme kararı aldı.
Fas Kraliyet Havayolları'nı Facebook sayfasından yapılan açıklamada, 11 Temmuz'dan itibaren Kazablanka'daki V. Muhammed Havalimanı'ndan Antalya'ya direkt uçuşlara başlanacağı ifade edildi.
Açıklamada, Kazablanka-Antalya arası tarifeli uçuşların sayısı hakkında ise bilgi verilmedi.
Kazablanka-Antalya hattı, Fas ile Türkiye arasındaki 3. direkt uçuş hattı olma özelliği taşıyacak. İki ülke arasında 2005'te Kazablanka-İstanbul, 2019'da da Marakeş-İstanbul hattı açılmıştı.