25 Haziran koronavirüs tablosu son dakika açıklandı!

Koronavirüs salgınını kontrol altına almak amacıyla 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında 'tam kapanma' uygulandı. Tam kapanma tedbirleri ile birlikte özellikle Nisan ayında 60 bine kadar yükselen vaka sayıları 10 binin altına kadar geriledi. Tam kapanmanın ardından başlayan kademeli normalleşme sürecinde de vaka sayılarında büyük düşüş gözlemlendi, dün 5 bin 703 vaka tespit edildi. Vefat ve ağır hasta sayısındaki düşüş de dikkatlerden kaçmazken, Sağlık Bakanlığı 25 Haziran'a ait koronavirüs tablosunu son dakika olarak paylaştı. İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayısında son durum...

Son Dakika Haberleri: 2019'un Aralık ayında Çin'den yayılmaya başlayan koronavirüs salgını kısa sürede etkisini artırarak sınırlarını aştı. Salgının merkez üssü bu süreç üzerinde birkaç kez değişirken, Türkiye'de ilk vaka 11 Mart 2020 tarihinde kayıtlara geçti.

Koronavirüs salgını tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de etkisini hala sürdürürken, salgına karşı alınan tedbir kararları bu mücadelede başarılı bir grafik çizmemizi sağladı. Özellikle nisan ayında rekor seviyelere çıkan vaka ve vefat sayılarını düşürmek için Kabine Toplantısı'nda tam kapanma kararı alındı. 29 Nisan - 17 Mayıs tarihlerinde uygulanan kapanma kararı etkisini kısa sürede gösterdi ve veriler ciddi bir şekilde geriledi.