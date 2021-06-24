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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 18 yaş için aşı çağrısı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Gençler, aşılanıp hayata karışalım. Randevularda yaş sınırı 18’e indi. İlk gün yarın!" mesajını paylaştı..

Güncel / 24 Haziran 2021 Perşembe 18:27
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 18 yaş için aşı çağrısı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılamada yaş sınırının 18'e indiğini açıkladı.

Twitter'dan paylaşımda bulunan Bakan Koca, yaptığı açıklamada, "Gençler, aşılanıp hayata karışalım. Randevularda yaş sınırı 18'e indi. İlk gün yarın!" dedi.



BİLİM KURULU ARDINDA DUYURMUŞTU! 



Fahrettin Koca, koronavirüs salgınıyla ilgili olarak Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Salgının gidişatıyla ilgili bilgiler veren Koca, "Salgın sebebiyle 50 binden fazla vatandaşımızı kaybettik" demişti. 

Hastalığın telafisinin zor olduğunu söyleyen Koca, "Hastalığı geçirdikten 45 gün sonrasında 65 yaş üzerinde vefatın iki kattan fazla arttığını tespit ettik. Gelecek 3 yıl bu hasarı telafi etmekle geçecek." ifadelerini kullanmıştı

Aşılama süreciyle ilgili de bilgi veren Koca, cuma gününden itibaren 18 yaşından gün almış herkesin aşı randevusunun açılacağını bildirmişti. 

AŞI ARASINDAKİ SÜRE KISALACAK

Delta varyantıyla ilgili aşılamanın etkisinden bahseden ve iki doz aşının bu varyantta daha etkili olduğunu söyleyen Koca, gelecek süreçte iki aşı arasındaki 6 haftalık süreyi 4 haftaya çekebileceklerini bildirdi.

100 milyon sinovac aşının gelmiş olması gerektiğini ancak tamamlanmadığını söyleyen Fahrettin Koca, "Şu ana kadar bize 100 milyon sinovac gelmesi gerekiyordu. Şu ana kadar gelen aşı miktarı 34 milyon oldu. Biontech şu ana kadar 24,5 milyon aşımız gelmiş oldu. Pazartesi ve Salı günü 5 milyon doz daha gelecek. Uğur hoca hassasiyetle üzerinde durmaya gayret ediyor." diye konuştu.

 
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