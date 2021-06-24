Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan Sözcü Gazetesi'nin haberine yalanlama

Sözcü Gazetesi, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un kardeşi Oktay Selçuk'un başta özel okullar olmak üzere birçok kuruma 25 Milyon 678 bin 159 liralık satış yaptığını öne sürdü.



Bakan Selçuk, iftira olduğunu ifade ettiği haberi detaylı bir açıklama ile yalanladı. Bakan Selçuk, "Algı yürütme amaçlı olduğu çok açık bir şekilde anlaşılan söz konusu dezenformasyon içeriklerine karşı gerekli hukuki süreçlerin derhal başlatılacağını kamuoyunun bilgisine sunarım." ifadelerini kullandı.



Bakan Selçuk'un açıklamasının tamamı şöyle:



