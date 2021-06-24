İYİ Partili Lütfü Türkkan’ın kaçak çiftliğinde yıkım tamamlandı!

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bulunan çiftliğindeki kaçak yapılar, tamamlan tahliye çalışmalarının ardından yıkılmaya başlanmıştı. 2 gün önce jandarma korumasında belediye ekiplerince iş makineleri kullanılarak başlayan yıkım çalışmalarında kaçak olduğu belirlenen tüm yapıların yıkımı tamamlandı.



TOKİ ARAZİSİNE ÇÖKMÜŞTÜ



Çalışma ile 15 kaçak yapı ve bir kısmının TOKİ arazisine kurulduğu tespit edilen çiftlik tamamen yıkıldı. Yıkımın tamamlanmasının ardından belediye ve jandarma ekipleri alandan ayrılırken, Türkkan'ın çalışanları tarafından alanda enkaz çalışma kaldırmaları başlatıldı.



İHA MUHABİRİNE SALDIRI



Geçtiğimiz günlerde Türkkan'ın çiftliğinde yıkım çalışmalarının takibi sırasında İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri Mustafa Uslu darp edilmişti. Bu olay kamuoyunda büyük tepkiye neden olmuştu.

