Cinsel İsteksizlik Nedir? Kadınlarda Cinsel İsteksizlik Neden Olur?

Cinsel isteksizlik nedir? sorusu cinsellik problemi yaşayan kişilerin karşılaştığı sorulardan birisidir. İlişkilerde meydana gelen ve hemen hemen her ilişkide dönem dönem görülen bu problem gerekli müdahalelerle ortadan kaldırılabilmektedir.





Cinsel İsteksizlik Neden Olur?



Kadınlarda Cinsel İsteksizlik Nedenleri Nelerdir?



Erkeklerde Cinsel İsteksizlik Nedenleri Nelerdir?



Cinsel İsteksizlik Tedavisi Nasıldır?



ile karşı karşıya kalan kişilerSorusunu gündeme getirmektedir. Pek çok kişinin günlük hayatında karşılaştığı bu soru ciddi gibi görünmese de oldukça ciddi problemlere sebep olabilir. Bu sebeple kadın erkek fark etmeksizin herkesinSorusunun cevabını biliyor olmasıgerekmektedir. Peki,•Cinsellik korkusu: Utanma, suçluluk duyma, korku gibi sebeplerden kaynaklanabilen cinsellik korkusu cinsel isteksizliğin sebebi olabilmektedir.• Cinsel birlikteliği gerçekleştirememe durumu,•Sertleşme problemleri,•Erkeklerde fizyolojik problemler,•Kadınlarda uyarılmama durumu,•Kadınlarda vajinismus ve diğer hastalıklar,•Eşler arasındaki cinsel uyumsuzluk ve psikolojik uzaklaşma,arasında yer almaktadır. Bu problemlerin dışında da pek çok dış faktör kadınlardaarasında yer almaktadır. Aynı zamandade bu maddeler dışında çeşitlendirilebilmektedir.sorusu pek çok kadının sorduğu sorular arasında yer almaktadır. Alanında uzman doktorlarsorusuna birbirinden farklı pek çok yanıt vermiştir. Özellikleuzun süre ilişkiye girmemekten ve duygusal bir çekim hissetmemekten kaynaklanabilmektedir. Bu durum her ne kadar normal görülüyor olsa da ilişkiler üzerinden uzun zaman geçmesi kadınlarda çeşitli cinsel isteksizliklere sebep olabilmektedir. Aynı zamanda cinsel ilişki sırasında ya da sonrasında karşı taraftan görülen tavır da kadınlardaarasında yer almaktadır.Fiziksel nedenlerin yanında psikolojik faktörler ve ilaç kullanımı da cinsel isteksizliği ortaya çıkarabilmektedir. Özellikle ilaç kullanımı hormonları etkilediği için kadınlarda cinsel isteksizliğe sebep olabilmektedir. Tüm bu faktörlerin dışında kadınlarda menopoz dönemi de cinsel isteksizliğe neden olabilmektedir. Menopoz dönemi her yaş grubundaki kadın ve erkekleri etkileyen durumlar araısnda yer almaktadır.probleminin ortaya çıkmasıyla birliktesorusu sorulmaktadır.kadınlarda da olduğu gibi çeşitli faktörlerden kaynaklanabilmektedir.•Diyabet,•Böbrek hastalığı,•Karaciğer hastalığı,•Tiroit problemi,•İlaç kullanımı,•Evlilik problemleri,•Eşler arasındaki duygusal durum,•İleri yaş,•Antropoz,arasında yer almaktadır. Bu sorunların ortadan kaldırılması cinsellik problemlerinin engellenmesi adına oldukça önemlidir.kadınlarda ve erkeklerde uygulanabilen tedaviler arasında yer almaktadır. Toplumsal tabular sebebiyle kişiler bu durumu paylaşılmaması gereken bir durum olarak görse de gerekli müdahalelerin yapılmasıylagerçekleştirilebilmektedir. Peki,Cinsel isteksizlik tedavisinde ilk olarak temel neden bulunmalıdır. Cinsel isteksizlik kimi zaman eşlerden kaynaklanabilirken kimi zaman ise fizyolojik sebeplerden kaynaklanabilmektedir. Altta yatan sebep psikolojik ise cinsel terapi, eş terapisi ve bedensel egzersizler uygulanabilmektedir. Ancakanatomik, hormonsal sorunlar, kalp ve tansiyon, prostat, aşırı kilo kaynaklıysa doktor kontrolü gerçekleştirilmelidir.hepsi ve daha fazlası alanında uzman doktorlar tarafından bu doğrultuda yanıtlandırılmaktadır. Belirtilerin görülmesi durumunda psikolojik ve tıbbi destek almak son derece önemlidir.