Cinsel İsteksizlik Nedir? Kadınlarda Cinsel İsteksizlik Neden Olur?

Cinsel isteksizlik nedir? sorusu cinsellik problemi yaşayan kişilerin karşılaştığı sorulardan birisidir. İlişkilerde meydana gelen ve hemen hemen her ilişkide dönem dönem görülen bu problem gerekli müdahalelerle ortadan kaldırılabilmektedir.
Cinsel İsteksizlik Neden Olur?Cinsel isteksizlik problemi
ile karşı karşıya kalan kişiler cinsel isteksizlik neden olur?
Sorusunu gündeme getirmektedir. Pek çok kişinin günlük hayatında karşılaştığı bu soru ciddi gibi görünmese de oldukça ciddi problemlere sebep olabilir. Bu sebeple kadın erkek fark etmeksizin herkesin cinsel isteksizlik neden olur?
Sorusunun cevabını biliyor olması
gerekmektedir. Peki, cinsel isteksizlik neden olur?
•Cinsellik korkusu: Utanma, suçluluk duyma, korku gibi sebeplerden kaynaklanabilen cinsellik korkusu cinsel isteksizliğin sebebi olabilmektedir.
• Cinsel birlikteliği gerçekleştirememe durumu,
•Sertleşme problemleri,
•Erkeklerde fizyolojik problemler,
•Kadınlarda uyarılmama durumu,
•Kadınlarda vajinismus ve diğer hastalıklar,
•Eşler arasındaki cinsel uyumsuzluk ve psikolojik uzaklaşma,Cinsel isteksizlik sebepleri
arasında yer almaktadır. Bu problemlerin dışında da pek çok dış faktör kadınlarda cinsel isteksizliğin nedenleri
arasında yer almaktadır. Aynı zamanda erkeklerde cinsel isteksizliğin nedenleri
de bu maddeler dışında çeşitlendirilebilmektedir.
Kadınlarda Cinsel İsteksizlik Nedenleri Nelerdir?Kadınlarda cinsel isteksizlik nedenleri nelerdir?
sorusu pek çok kadının sorduğu sorular arasında yer almaktadır. Alanında uzman doktorlar kadınlarda cinsel isteksizliğin nedenleri nelerdir?
sorusuna birbirinden farklı pek çok yanıt vermiştir. Özellikle kadınlarda cinsel isteksizlik sorunu
uzun süre ilişkiye girmemekten ve duygusal bir çekim hissetmemekten kaynaklanabilmektedir. Bu durum her ne kadar normal görülüyor olsa da ilişkiler üzerinden uzun zaman geçmesi kadınlarda çeşitli cinsel isteksizliklere sebep olabilmektedir. Aynı zamanda cinsel ilişki sırasında ya da sonrasında karşı taraftan görülen tavır da kadınlarda cinsel isteksizliğin nedenleri
arasında yer almaktadır.
Fiziksel nedenlerin yanında psikolojik faktörler ve ilaç kullanımı da cinsel isteksizliği ortaya çıkarabilmektedir. Özellikle ilaç kullanımı hormonları etkilediği için kadınlarda cinsel isteksizliğe sebep olabilmektedir. Tüm bu faktörlerin dışında kadınlarda menopoz dönemi de cinsel isteksizliğe neden olabilmektedir. Menopoz dönemi her yaş grubundaki kadın ve erkekleri etkileyen durumlar araısnda yer almaktadır.
Erkeklerde Cinsel İsteksizlik Nedenleri Nelerdir?Erkeklerde cinsel isteksizlik
probleminin ortaya çıkmasıyla birlikte erkeklerde cinsel isteksizliğin nedenleri nelerdir?
sorusu sorulmaktadır. Erkeklerde cinsel isteksizlik sebepleri
kadınlarda da olduğu gibi çeşitli faktörlerden kaynaklanabilmektedir.
•Diyabet,
•Böbrek hastalığı,
•Karaciğer hastalığı,
•Tiroit problemi,
•İlaç kullanımı,
•Evlilik problemleri,
•Eşler arasındaki duygusal durum,
•İleri yaş,
•Antropoz,Erkeklerde cinsel isteksizlik nedenleri
arasında yer almaktadır. Bu sorunların ortadan kaldırılması cinsellik problemlerinin engellenmesi adına oldukça önemlidir.
Cinsel İsteksizlik Tedavisi Nasıldır?Cinsel isteksizlik tedavisi
kadınlarda ve erkeklerde uygulanabilen tedaviler arasında yer almaktadır. Toplumsal tabular sebebiyle kişiler bu durumu paylaşılmaması gereken bir durum olarak görse de gerekli müdahalelerin yapılmasıyla cinsel isteksizlik tedavisi
gerçekleştirilebilmektedir. Peki, cinsel isteksizlik tedavisi nasıldır?
Cinsel isteksizlik tedavisinde ilk olarak temel neden bulunmalıdır. Cinsel isteksizlik kimi zaman eşlerden kaynaklanabilirken kimi zaman ise fizyolojik sebeplerden kaynaklanabilmektedir. Altta yatan sebep psikolojik ise cinsel terapi, eş terapisi ve bedensel egzersizler uygulanabilmektedir. Ancak cinsel isteksizliğin sebebi
anatomik, hormonsal sorunlar, kalp ve tansiyon, prostat, aşırı kilo kaynaklıysa doktor kontrolü gerçekleştirilmelidir.
Cinsel isteksizlik neden olur? Cinsel isteksizlik belirtileri nelerdir?
hepsi ve daha fazlası alanında uzman doktorlar tarafından bu doğrultuda yanıtlandırılmaktadır. Belirtilerin görülmesi durumunda psikolojik ve tıbbi destek almak son derece önemlidir.