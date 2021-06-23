Uğur Şahin: BioNTech aşısı, Delta varyantına karşı etkili

lk defa Hindistan'da görülen Delta varyantı, Avrupa'yı tehdit ediyor.



İngiltere ve Portekiz, varyanta karşı alarm durumuna geçerken, aşıların virüsün söz konusu türüne karşı etkinliği gündeme geldi.



'AŞIMIZ YENİ VARYANTLARA KARŞI ETKİLİ'



ETKİNLİK ORANI YÜZDE 96



ALMANYA'DA DELTA VARYANTI ALARMI