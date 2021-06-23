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Meteoroloji'den ani sel ve su baskını uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Marmara ve Akdeniz bölgelerinin iç kesimleriyle Hatay çevreleri, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz Bölgesi'nin iç kesimleriyle Çorum, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. İşte yurt genelinde il il hava durumu..

Yaşam / 23 Haziran 2021 Çarşamba 10:29
Meteoroloji'den ani sel ve su baskını uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, bugün hava sıcaklığının yurdun doğu kesimleriyle Kıyı Ege'de mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi öngörülüyor.

Ülkenin kuzey ve iç kesimlerinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

Marmara ve Akdeniz bölgelerinin iç kesimleriyle Hatay çevreleri, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz Bölgesi'nin iç kesimleriyle Çorum, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor.

İL İL HAVA DURUMU

ÖĞLEDEN SONRAYA DİKKAT!

Öğle saatlerinden itibaren Trakya, İstanbul ve Kocaeli çevrelerinde gerçekleşecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın yerelde kuvvetli olması öngörülüyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı riski, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum oluşma riski ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli hareket edilmesi gerekiyor.

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