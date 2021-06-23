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Meral Akşener Türkiye'nin Afganistan'da bulunmasına karşı çıktı

Türkiye'nin sınır ötesi varlığında eli her geçen gün güçlenirken İyi Parti Lideri Akşener, Türkiye'nin Afganistan politikasını eleştirdi.

Siyaset / 23 Haziran 2021 Çarşamba 11:25
Meral Akşener Türkiye'nin Afganistan'da bulunmasına karşı çıktı

Afganistan'da NATO’nun, Kararlı Destek Misyonu görevini bitireceğini açıklamasının ardından durum önem kazandı.

NATO'nun görevi sonlandırma kararının ardından, Brüksel’de yapılan NATO Liderler Zirvesi’nin yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasında gerçekleşen baş başa görüşmede de Afganistan konusu ele alındı.

YARIN ABD'DEN HEYET GELECEK


Türkiye'nin 6 senedir sürdürdüğü Afganistan’daki Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı’nın işletilmesi görevine devam etmesi için ABD'den Türkiye'ye yarın teknik heyet ziyareti gerçekleşecek.

İYİ PARTİ YİNE KARŞI ÇIKTI


Konuyla ilgili İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de bugün TBMM'de gerçekleşen partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin daha önce Suriye, Libya ve Doğu Akdeniz'de bulunmasını eleştiren İyi Parti Lideri Akşener, bugünkü konuşmasında da Afganistan'da bulunma fikrine karşı çıktı.

Konuyla ilgili Akşener'in açıklamaları şu şekilde;

"BÖYLE DİPLOMASİ OLMAZ..."

ABD, Afganistan'dan çekiliyor ama aklı oradaki havaalanında kalıyor. Buradan sayın Erdoğan'ı uyarıyorum. Sayın Erdoğan, Afganistan'ı kim bu hale getirdiyse bırak o toplasın. Böyle diplomasi olmaz. Sayın Erdoğan'ın cumhurbaşkanı sıfatıyla öncelikli görevi kendi milletinin huzur ve refahını sağlamaktır.

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