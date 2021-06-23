Meral Akşener Türkiye'nin Afganistan'da bulunmasına karşı çıktı

Afganistan'da NATO’nun, Kararlı Destek Misyonu görevini bitireceğini açıklamasının ardından durum önem kazandı.



NATO'nun görevi sonlandırma kararının ardından, Brüksel’de yapılan NATO Liderler Zirvesi’nin yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasında gerçekleşen baş başa görüşmede de Afganistan konusu ele alındı.



YARIN ABD'DEN HEYET GELECEK

İYİ PARTİ YİNE KARŞI ÇIKTI

"BÖYLE DİPLOMASİ OLMAZ..."