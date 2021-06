İki ülke daha maskeleri attı!

Yunanistan Sivil Savunma ve Kriz Yönetim Bakan Yardımcısı Nikos Hardalias, kalabalık olmayan açık alanlarda maske kullanılması zorunluluğunun yarından itibaren kaldırılacağını, 28 Haziran'dan itibaren de gece sokağa çıkma yasağına son verileceğini açıkladı.



Hardalias, düzenlediği basın toplantısında, 28 Haziran itibarıyla ayrıca kafe, restoran ve spor salonları gibi kapalı alanlarda iki doz aşı olan çalışanlar için test zorunluluğu olmayacağını, açık havada düzenlenecek konser ve düğün gibi etkinliklere 300 kişinin katılabileceğini, düzenli plajlarda 1000 metrekarelik alanda 120 kişinin bulunabileceğini söyledi.



KAPALI ALANLARDA ZORUNLU!



Hardalias, kapalı alanlarda ise maske kullanımının istisnasız olarak zorunlu olduğunu belirtti.



Yunanistan'da, COVUD-19 salgını ile mücadele kapsamında yaklaşık 7 ay kapalı kalan restoran ve kafeler, 3 Mayıs'tan itibaren dış mekanlarda gerekli mesafe ve sağlık kurallarına uyarak yeniden hizmet vermeye başlamıştı.



Yunanistan Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, Kasım 2020'den bu yana genel karantinanın uygulandığı ülkede, son 24 saatte COVID-19 vaka sayısı 520 artarak 419 bin 455'e ulaştı. Ölü sayısı ise 14 artışla 12 bin 595'e yükseldi.



İSPANYA MASKE ZORUNLULUĞUNU KALDIRIYOR!



İspanya'da merkezi hükümet ve ülkedeki özerk yönetim hükümetleri, COVID-19 salgını sebebiyle uygulanan maske kullanma zorunluğunun 26 Haziran'dan itibaren açık alanlarda kaldırılması hususunda anlaştı.



Bölgesel Yönetimler Sağlık Konseyinin yaptığı toplantı sonrasında basına verilen bilgilere göre, salgının başladığı Mart 2020'den bu yana uygulanan maske kullanma zorunluğu, 26 Haziran'dan itibaren 1,5 metrelik sosyal mesafenin garanti edildiği açık alanlarda kaldırılacak.



MASKE TAŞIMAK ZORUNLU!



Maske takma zorunluluğu, kapalı alanlarda, toplu taşıma araçlarında, açık alan bile olsa kalabalık yerlerde, konserlerde, yaşlı bakım evlerinde, aşılama sürecinin yüzde 80'in altında olduğu temel ihtiyaçların karşılandığı çalışma alanlarında devam edecek.



Vatandaşların her türlü halde maskelerini yanlarında taşıması zorunlu olacak.



YARIN KARARNAME İLE RESMİLEŞECEK!



Başbakan Pedro Sanchez, açık alanda maske kullanımının kaldırılacağını hafta başında yaptığı açıklamada duyurmuştu.



Bakanlar Kurulunun yarın yapacağı olağanüstü toplantıda çıkarılacak kararname ile bu resmileşecek.



Öte yandan Sağlık Bakanlığının güncellediği verilere göre, son 24 saatte COVID-19'dan 29 kişi hayatını kaybetti ve 4 bin 341 yeni vaka tespit edildi.



Ülke genelinde her 100 bin kişide tespit edilen vaka sayısı, son 2 gündür olduğu gibi 92 olarak açıklandı.



Salgından toplam can kaybı 80 bin 748'e, vaka sayısı 3 milyon 773 bin 32'ye ulaştı.



Hükümet, COVID-19 nedeniyle ülke genelinde 7 ay uygulanan, serbest dolaşım kısıtlaması ve gece sokağa çıkma yasağını içeren olağanüstü hali (OHAL) 9 Mayıs'ta sonlandırmış ve normalleşme adımlarını hızlandırmıştı.



COVID-19'da aşılama çalışmalarının hızlı şekilde devam ettiği İspanya'da verilen rakamlara göre, nüfusun yüzde 31,9'unda (15 milyon 138 bin 439 kişi) aşılama süreci tamamlanırken; en az bir doz aşı olanların sayısı 23 milyon 772 bin 29'u (nüfusun yüzde 50,1'i) buldu.



Hükümet, yaz sonunda nüfusun yüzde 70'inde aşılanmanın tamamlanacağı hedefini koymuştu.