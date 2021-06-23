İhanet yıllığı ortaya çıktı! Hava Harp Okulu yıllığındaki 7 general 15 Temmuz'u yönetti

FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişiminde birçok subay ve generalin kalkışmaya katıldığı ve darbenin karargahı olarak kullanılan Hava Kuvvetleri'ndeki 7 darbeci generalin aynı dönem mezun olduğu ortaya çıktı. Hava Harp Okullarının 1987 yılı mezuniyet yıllığında 7 darbeci ismin aynı dönem mezun olduğu belirlendi. O devredeki eski Tuğgeneral Recep Sami Özatak Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın Harekat Merkezini ele geçirirken, Emin Ayık 7. Ana Jet Üs Komutanı olarak F-4 uçaklarıyla darbe girişimini destek vermişti. Yıllığın ilk sayfasındaki Atatürk portresinde ise subminal mesaj olduğu öne sürüldü.



FETÖ, 1980'li yılların ortalarından itibaren askeri okullara sızmaya başladı. İlk olarak 1986'da fark edilen sızmalara karşı FETÖ, TSK içinde ciddi olarak güçlendi. 15 Temmuz'da Tuğgeneral ve Albay rütbesinde olanların okullara giriş tarihleri alçak örgütün askeri liseler ve harp okullarına yoğun olarak yöneldiği tarihlerle örtüştü. 15 Temmuz darbe girişiminde hainlerin ele geçirdiği Hava Kuvvetleri Komutanlığı darbenin üssü gibi görev yaptı. Hainler, verdikleri talimatlarla yüzlerce kişiyi şehit etti. Hava Harp Okulu'nun 1987 yılı mezuniyet yıllığı ise adeta FETÖ'nün 'İhanet Yıllığına' dönüştü. Darbe girişimini yöneten generallerin birçoğunun aynı dönem mezun olan isimler olduğu ortaya çıktı. 1987 yıllığında 7 darbeci eski general yer aldı. Yıllıkta en dikkat çekenlerden biri de yarım Atatürk portresi oldu. Portreye yakından bakıldığında Atatürk'ün gözleri yerine Fetullah Gülen'in gözleri montajlanarak subliminal mesaj verildi.



Malatya'da F-16'ları darbe için kaldırdı

1987 yıllığı ile FETÖ'nün 1980'li yılların sonundan itibaren TSK'ya sızmaya çalıştığı da adeta belgelenmiş oldu. 1987 mezunları arasında 7 darbeci general yer aldı:



Eski Tuğgeneral Emin Ayık

7. Ana Jet Üs Komutanıydı. Darbecilerin atama listesinde sıkıyönetim 7. Ana Jet Üs Komutanı olarak görevine devam yazılan Ayık'ın darbe girişimi olacağından önceden haberi vardı. Ayık, havaalanı pistlerinin ve sistemlerinin kapatılmasına direndi. 7 kargo uçağının iniş yapmasına, 4 F-4 uçağının da kalkışına izin verdi. 15 Temmuz'dan sonra tutuklanan ve cezaevi girişinde karşılaştığı dönemin 2. Ordu Komutanı Orgeneral Adem Huduti'nin 'Ne yaptınız çocuklar, beni de yaktınız' sözüne 'Olmadı işte komutanım, başaramadık' şeklinde karşılık verdi.



Eski Tümgeneral Murat Suat Semiz

15 Temmuz'da Eskişehir'deki Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı Kurmay Başkanıydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaldığı otelin keşfinin yapılmasına yönelik emri verdi, ismi darbecilerin atama listesinde 'Eskişehir sıkıyönetim komutanı' olarak geçti.



Eski Tuğgeneral Recep Sami Özatak

Hava Kuvvetleri Harekat Merkezinde darbe girişimini yönetti. 79 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.



Eski Tümgeneral Fethi Alpay

Darbe girişimin başarısız olmasının ardından kendisini kelepçeleterek darbeciler tarafından rehin alınmış havası vermeye çalıştı. Darbe girişimi öncesi yapılan toplantıların organizatörlerinden olan Alpay, Moda Deniz Kulübü'ne gelen Muharebe Arama Kurtarma (MAK) timleri tarafından kendisini rehin alınmış gibi gösterdi.



Eski Tuğgeneral Mehmet Arif Pazarlıoğlu

15 Temmuz'da Genelkurmay Komuta Kontrol ve Hava Füze Savunma Daire Başkanıyken işgal girişiminin en önünde yer aldı ve 16 Temmuz sabahı gözaltına alındı. Sıraya dizilen FETÖ militanı generallerin arasında yer aldı. Mehmet Arif Pazarlıoğlu, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan ise 7 yıl 6 ay hapisle cezalandırıldı.



Tuğgeneral Aydemir Taşçı

Hava Kuvvetleri İstihbarat Başkanlığının başındaydı. Taşçı, Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs', 'Cumhurbaşkanına suikast' ve 77 kişinin şehit edilmesine ilişkin toplam 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı. Akıncı Üssü davası sanıklarından eski Tuğgeneral Aydemir Taşçı, 15 Temmuz darbe girişiminin kritik isimlerinden, 'Çiğli Paşası' olarak bilinen eski astsubay Zekeriya Kuzu'nun oğlu Emrah Kuzu'ya para yolladığını söyledi.



Tuğgeneral Necip Yılmaz

15 Temmuz darbe girişimi sonrası Hava Harp Okulu'na vekil olarak atandı. Yılmaz, FETÖ soruşturmaları makamında gözaltına alındı.