2021 YKS Ne Zaman?



YKS Sınav Giriş Belgesi Sorgulama Nasıl Yapılır?



2021 YKS Kaç Gün Kaldı?



YKS için HES Kodu Gerekli mi?



YKS Baraj Puanı Kaç?



YKS Sınav Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?



YKS’ye Kaç Kişi Girecek 2021?



TYT Saat Kaçta?



AYT Saat Kaçta?



Yabancı Dil Sınavı (YDT) Ne Zaman?



YKS Soruları Açıklandı mı?



ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek olan YKS sınavı yaklaşırken adaylardanSorusu geliyor. ÖSYM’nin yapacağı 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı 26-27 Haziran tarihinde gerçekleşecek.YKS sınav yerleri ve giriş belgesi sorgulama ekranı ÖSYM’nin resmi web sitesinde yer almaktadır. Sınava girecek olan adaylar ÖSYM’nin resmi sitesinden T.C. kimlik numaraları ve e-devlet şifreleri ile YKS sınav giriş belgesi sorgulama ekranına erişebilecektir.Sorusu ÖSYM tarafından bu şekilde cevaplandırılmıştır.2021 YKS sınavına sayılı günler kala öğrencilerdengündeme getirildi. 18 Haziran 2021 tarihi itibariyle 26-27 Haziran 2021 tarihinde gerçekleştirilecek olan YKS sınavına 8 gün kaldı.sorusunu soran öğrencilere ÖSYM’den yanıt geldi.zorunlu olacak. Sınava girecek olan adaylar HES kodu bilgisini E-Devlet üzerinden Hayat Eve Sığar Uygulamasından ya da SMS aracılığıyla alabilecektir.konusu her yıl pek çok öğrencinin merak ettiği konular arasında yer alıyor. Meslek yüksekokullarından herhangi bir ön lisans programı tercih etmek için TYT puanının 150 puan ve üzeri olması gerekmektedir. Lisans programı tercih etmek isteyen adayların ise TYT puan türünden en az 180 puan alması gerekmektedir.2021 YKS sınavının yaklaşmasının ardından öğrencilerdensorusu geldi.4 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacak.Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 26-27 Haziran 2021 tarihinde gerçekleşecek olanSorusunun sorulması üzerine açıklama gerçekleştirdi. 26-27 Haziran 2021’de yapılacak olan sınava 2 milyon 607 bin 903 aday başvurdu!2021 YKS sınavına girecek adaylarSorusunu gündeme getiriyor. 26 Haziran 2021 tarihinde gerçekleştirilecek olan10.15’te başlayacak ve 12.30’da sona erecek.27 Haziran 2021 tarihinde saat 10.15’te başlayacak olan AYT sınavı 13.15’te sona erecek.TYT ve AYT sınav tarihlerinin açıklanmasının ardından yabancı dil sınavına girecek olan adaylardanveSoruları gelmeye başladı. 27 Haziran 2021 tarihinde gerçekleştirilecek olan Yabancı Dil Sınavı saat 15.30’da başlayacak ve 17.45’te sona erecek.YKS sınavının ardından YKS soruları açıklandı mı sorusu gündem olacak. Öğrencilerin heyecanla beklediği YKS 2021 sınavı sonrasındaveÖSYM’nin resmi web sitesinde açıklanacak. Adaylar sınav bitiminden sonra aynı gün içerisinde 2021 YKS sınav soruları veekranına erişim sağlayabilecek.Öğrencilerden gelenSoruları ise sınav sonrasında ÖSYM’nin gerçekleştireceği açıklama ile belli olacak.