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Yalancının mumu yatsıya kadar bile yanmadı... Cumhuriyet fena madara oldu

AK Parti'nin oylarının giderek düştüğünü ve bu nedenle iktidarın yaptırdığı anketlerin sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmadığını iddia eden CHP yandaşı Cumhuriyet gazetesinin yalanı kısa süre içinde ortaya çıktı.

Güncel / 22 Haziran 2021 Salı 13:31
Yalancının mumu yatsıya kadar bile yanmadı... Cumhuriyet fena madara oldu

Türlü yalan ve iftiralarla AK Parti iktidarını karalamayı kendine görev edinen CHP yandaşı Cumhuriyet gazetesinin bir yalanı daha elinde patladı. Cumhuriyet gazetesi 'AKP 'jübileyi' tartışıyor' başlığıyla servis ettiği algı dolu haberinde AK Parti'nin giderek oy kaybettiğini ve bu nedenle yaptırdığı anketlerin sonuçlarını paylaşmadığını iddia etti.

'Krizle birlikte eriyen oylar iktidarı endişelendirdi. Oy kaybı nedeniyle anketler açıklanmıyor' ifadelerini kullanan Cumhuriyet'in söz konusu yalanı yatsıya kadar bile yanmadı.

Dün Cumhuriyet gazetesi bu haberi yazarken veya gazete matbaada basılırken AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kamuoyu Araştırmacısı Mustafa Şen, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın masasındaki son anket sonuçlarını CNN Türk ekranlarında yayınlanan Tarafsız Bölge programında paylaştı.

AK Parti'nin oylarının düştüğü yönündeki iddialara cevap veren Mustafa Şen, 'Benim elimdeki veriler 38-40 arasında değişiyor. Bunlar 49'dan baktığımız zaman düştü, son seçime baktığımız zaman 42,3 düşmüş, doğru. Bazı meslektaşlarım '20 bilmem kaç' diyor. İnsaf… Böyle dediğiniz zaman o zaman düşmüyor. 20'li rakamlar gördüğünü söyleyenler diyorlar ki, 'Bu toplam seçmen üzerindedir. Geçerli oylara baktığın zaman 30 küsur olmaktadır.' Böyle bir siyasal gerçeklik yok' ifadelerini kullandı.



Şen, Başkan Erdoğan'ın oy oranının ise yüzde 50'nin altına düşmediğini belirtti.

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