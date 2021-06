TOGG'da flaş değişiklik!

TOGG'un resmi internet sitesinde yer alan yönetim kurulu şemasında değişiklik yapıldığı görüldü.



Buna göre, Denkdemir ve Öztürk'ün yerine TOGG Yönetim Kurulu üyeliğinde Tosyalı ile Yalçıntaş'ın isimleri yer aldı.



Öte yandan, söz konusu değişikliğin, Tosyalı Holding'in BMC'nin hisselerinin bir kısmını satın alması sonucunda gerçekleştiği öğrenildi.



FUAT TOSYALI KİMDİR?







1961 yılı Hatay doğumlu olan Fuat Tosyalı, 1967 yılında ilköğretimle birlikte babasının yanında çıraklıkla meslek hayatına başladı. Fuat Tosyalı, 1988 yılında aile üyeleriyle birlikte Tosyalı Metal A.Ş. şirketini kurdu. Tosyalı Metal'in ardından Tosyalı Demir Çelik A.Ş. ve Tosçelik Profil ve Sac End. A.Ş. şirketleri faaliyete geçti.



Fuat Tosyalı'nın liderliğinde Tosyalı Holding; 2008 yılında 1 milyar ABD Dolarlık bütçeyle başlattığı ve Türk Özel Sektörü'nün ilk yassı çelik üretimi yatırımını, küresel krizin tüm zorluklarına rağmen rekor sürede tamamlayarak 6 Şubat 2010'da, dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını yaptığı törenle Türkiye'ye kazandırmıştır.



Yassı çelik üretiminin ardından karlılığı artırmak ve katma değeri yüksek, son kullanıcıya da hitap edecek ürünleri üretmek üzere Holding, 2011 yılında, 250 milyon dolarlık bütçeyle aynı alanda dünyanın tek seferde kurulan en büyük çelik boru üretimi yatırımını başlatıp, 2013 yılı Eylül ayı itibariyle tamamlayarak 70'den fazla ülkeye boru ihracatı gerçekleştirmeye başlamıştır.



Çelik sektöründe bölgesel bir güç olma hedefiyle yatırımlar planlayan Tosyalı, yukarıdaki yatırımları devam ederken Afrika pazar stratejisi çerçevesinde Cezayir'de 2011 yılının sonlarında o ülkenin en büyük demir çelik yatırımını başlatmış ve 500 milyon dolar harcayarak 1.250.000 Ton/yıl kapasiteli inşaat demiri üretecek kompleksi 2013 yılı haziran ayında her iki ülkenin başbakanlarının katıldığı törenle ülkeye kazandırmıştır.



Tosyalı Iron Steel Algerie isimli şirket şu an tam kapasite ile ve büyük bir başarıyla üretimini sürdürmektedir.



Türk özel sektörünün lider yassı çelik ve çelik boru üreticisi Tosyalı Holding, 3 ayrı ülkede ve 16 tesisle demir çeliğin birçok segmentinde üretim yaparak bölgesel güç olma hedefiyle büyümektedir..



Tosyalı Holding bu doğrultuda, Karadağ'da eski Yugoslavya'nın en büyük çelik üretim tesisi olan Zelijezara AD Niksic'i 2012 yılında satın almıştır. Mühendislik çelikleri ve alaşımlı çelikler alanında uzman olan bu şirket ürünlerinin tamamını Avrupa'daki makine ve ekipman üreticilerine satmaktadır.



Türkiye demir çelik sektörünü temsil eden Demir Çelik Üreticileri Derneğinde Fuat Tosyalı yüksek istişare kurulu üyesidir.



Fuat Tosyalı, Türkiye'nin önde gelen şirketlerinden olan ve sanayi kuruluşları içerisinde ilk 20 şirket arasında yer alan ve bağlı bulunan şirketlerde Türkiye içerisinde 3000, yurtdışında ise 1200 personeli bünyesinde barındıran, Tosyalı Holding A.Ş ve bağlı bulunan tüm şirketlerin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini şirketlerin kuruluşundan itibaren başarı ile sürdürmektedir.



MURAT YALÇINTAŞ KİMDİR?





1977-1984 yılları arasında Saint Joseph Fransız Lisesi'ni, 1984-1988 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü'nü, 1988-1990 yılları arasında Boston & Vrije Üniversiteleri Ortak İşletme Yüksek Lisans Programı'nı ve 2005-2007 yılları arasında İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümü (Hizmet Sektöründe Müşteri Memnuniyeti) Doktora programını tamamladı. İngilizce (Akıcı), Fransızca (Akıcı), Almanca (Orta), Arapça (Orta) dillerini bilen Yalçıntaş evli ve 3 çocuk babasıdır.



Görevleri

Murat Yalçıntaş, meslek hayatı boyunca birçok kurum ve kuruluşta çeşitli görevler almıştır. Bu görevler aşağıdaki gibidir;

2009 - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkan Yardımcısı

2009 - İstanbul Ticaret Odası (İTO) Meclis Üyesi (Sıhhî Tesisat ve İklimlendirme Komitesi)

2007 - Akdeniz Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği (ASCAME) Başkanı

2007 - Türkiye Wushu Federasyonu As Başkanı

2006 - İstanbul Sergi ve Ziyaretçi Bürosu (ICVB) Başkanı

2006 - Turizmi Geliştirme ve Eğitim Vakfı (TUGEV) Başkanı

2005 - İstanbul Ticaret Üniversitesi (İTİCÜ) Mütevelli Heyeti Üyesi

2005 - İstanbul Dünya Ticaret Merkezi Yönetim Kurulu Başkan Vekili

2005 - İTO Başkanı

2005 - 2009 İTO Meclis Üyesi (Madeni Eşya Meslek Komitesi)

2001 - 2005 AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı

2001 - AK Parti Kurucular Kurulu Üyesi

2001 – 2003 İTO Madeni Eşya Meslek Komitesi Üyesi

1998 - 2001 Fazilet Partisi İstanbul İl Başkan Yardımcısı

1996 - 1998 Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Yönetim Kurulu Üyesi

1995 - 2001 İTO Meclis Üyesi (Madeni Eşya Meslek Komitesi)

1991 - 1994 İslam Kalkınma Bankası, Proje Sorumlusu, Cidde

1989 - 1990 Avrupa Birliği / Uzman Araştırmacı, Brüksel