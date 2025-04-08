Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 8 Nisan Salı hava durumu raporunu paylaştı. Soğuk hava dalgasının yurdun büyük bölümünde etkili olacağının değerlendirildiği raporda tam 32 il için kuvvetli kar yağışı alarmı verildi. Yurdun kesimindeki 8 il için de sarı kodlu uyarı paylaşıldı.Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, yurt genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor. İç ve Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Sakarya çevrelerinde yağış görüleceği öngörülüyor. Bu yağışların çoğunlukla yağmur ve sağanak şeklinde olması, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'da zaman zaman gök gürültülü sağanaklara dönüşmesi bekleniyor. Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kütahya ve Eskişehir çevrelerinde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı öngörülüyor.Muğla, Denizli, Afyonkarahisar, Burdur, Isparta, Muş, Bitlis, Ağrı, Siirt, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Antalya'nın batı kesimi ve Van'ın güneyinde yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ayrıca, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı görülmesi bekleniyor.MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMUEDİRNE 10°C Parçalı ve çok bulutluİSTANBUL 10°C Parçalı ve çok bulutluKIRKLARELİ 8°C Parçalı ve çok bulutluKOCAELİ 10°C Parçalı ve çok bulutluAFYON 10°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıDENİZLİ 16°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah ve öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.İZMİR 18°C Parçalı ve çok bulutluMUĞLA 15°C Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli olması bekleniyor.ADANA 21°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıANTALYA 20°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde batı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.HATAY 24°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıISPARTA 14°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.ANKARA 9°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıESKİŞEHİR 7°C Çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı, öğle saatlerinde yağmurluKONYA 16°C Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıNEVŞEHİR 17°C Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıBOLU 6°C Çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı, öğle saatlerinde yağmurluKARABÜK 8°C Çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı, öğle saatlerinde yağmurluSİNOP 9°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıZONGULDAK 9°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıAMASYA 12°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıRİZE 12°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıSAMSUN 8°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıTRABZON 12°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıERZURUM 13°C Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlıKARS 11°C Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlıMALATYA 21°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıVAN 11°C Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, güney kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.ADIYAMAN 20°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDİYARBAKIR 25°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıGAZİANTEP 20°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMARDİN 23°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı