Devlet Bahçeli'den MHP Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar!

MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor.



Bahçeli'nin açıklamalarından satırbaşları şöyle:



Mühürlü kalpler görmese de Türkiye'nin önü açıktır. Dürüstlük pahalı mülk, zillete düşenlerde bulunmayacak.



Kılıçdaroğlu geçmiş beyanlarıyla ters düşmüştür. Siyasi hıncına yenilen bu zatın ne sözü sözdür, ne de siyaset anlayışı millet ve ülke yararınadır. CHP'li belediyeler özerk bir yönetim değildir. Bu belediyeler gökten zembille inmemiştir. Nüfusun yüzde 54'ünün CHP'li belediyeler tarafından yönetildiğini vurgulamak, devlet içinde başka bir devlet varmış gibi değerlendirme yapmanın diğer bir şeklidir.



Kılıçdaroğlu 11 Mart 2020'den 14 Haziran 2021'e kadar 1 milyon 465 bin haneye nakdi yardım yaptıklarını 1 milyon 200 bin hanenin borcu olmasına rağmen suyunu kesmediklerini duyurmuştur. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin. Kılıçdaroğlu bildiğimiz kadarıyla hazine bulmadı, darphane kurmadı. Ortaya çıkan faturayı da cebinden ödemedi. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ne verildiyse helali hoş olsun.Ortada övünecek bir şey yoktur, her belediye başkanı görevinin gereğini yapmıştır. İşte bu ayıplı bir siyasettir. Biz hangi Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına inanalım? Bu Kılıçdaroğlu'nun kaç yüzü vardır?



Biz demiyoruz ki hiç sorun yoktur fakat CHP yönetiminin anlattığı gibi kötümser bir Türkiye söz konusu değildir. Kıskananların çatlaması da doğal olarak beklenmelidir. Bizim askıda ekmek kampanyamızı tenkit edenler askıda fatura uygulamasına geçtiler. Millet için varız, millete hizmet aşkıyla doluyuz. Kılıçdaroğlu, 5 CHP'li belediyenin sanatçılara yardım yaptığını da söylemiştir. Peki bu sanatçılar kimlerdir? Kılıçdaroğlu'nun dost kataloğunda isimleri yazılı mıdır? Demokrasilerde iktidara dostlarla değil milletle ulaşılır. Acaba terörist Demirtaş, Kılıçdaroğlu'nun dostu mudur? Karayılan, Kılıçdaroğlu'nun dost kategorisindedir? Mesela Muharrem İnce, hala dostu mudur?



Biz de zillete düşenleri, Kılıçdaroğlu'nu ve sabıkalı dostlarını çok iyi biliriz. Varsın onlar dostlarıyla kucaklaşsın dursun, biz milletle kucaklaşacağız. Lekeli dostlarına güvenenlere, zalimleri dost kabul edilenlere, köprüyü geçerken dost tutanlara itibarımız yoktur, eyvallahımız hiç yoktur. Bizim büyük bir milletimiz vardır, nereye ulaşacaksak milletimizle gönül gönüle ulaşacağız.



Adalet bir sonuç değil, kutlu bir yolculuktur. Kuvvetsiz adalet, adaletsiz kuvvet iki büyük felakettir. Geçmişimizin adaletli hükmü tertemiz misalleriyle doludur. Türk milleti adaletiyle sivrilmiş, böylece adından gururla bahsettirmiştir. Biz dikene su verenlerden olmayacağız. Devlet, duyguyla değil akılla yönetilir. Tehdit ne denli çetin, ne kadar derin olsa da devlet yönetimi adaletten kesinlikle taviz vermez, vermemelidir. Terörle ve bölücülükle mücadele de aynen böyle olmalıdır. Bu mücadelede başarının önündeki engellerden en önemlisi terörizmle bölücülük arasındaki ilişkiyi anlamakta güçlük yaşayan çevrelerin var olmasıdır.



TERÖRLE MÜCADELE



PKK terörünün bir sonuç değil bir vasıta olduğu ortadadır. PKK'nın Türkiye üzerinde emelleri olan her devletin kullandığı, uluslararası bir pazarlık mekanizması olarak teröre başvurduğu açıktır. Bu uğurda çok sayıda şehit verilmiştir. Ülkemiz başka sahalara ayırması gereken maddi imkanlarını terörle mücadeleye aktarmış ve kayıplar yaşamıştır. Yıllardır süren bu eylemlerin arkasındaki stratejik nedenleri, küresel aktörleri, tarihsel kökenleri dikkate almadan yapılacak yorumların asla doğru olmayacağını düşünüyorum.



PKK, YPG ve PYD terörünün arkasında Türkiye üzerinde hesabı olanların hüviyetlerini görmek mümkündür. Türkiye, PKK'nın ve bölücülüğün arkasındaki küresel aktörleri her platformda muhataplarının yüzüne vurmuştur. HDP bu oyunda asal bir figüran, asıl bir faildir. Türkiye üzerinde oyun kuranların, tıpkı 1 asır önce olduğu için yine bölücülük üzerinden yürüdükleri net olarak görülmüştür. HDP silahsız bölücülüğün maşası olarak görevlendirilmiştir. Otu çekip köküne bakıldığında HDP'nin PKK'dan, PKK'nın HDP'den hiçbir farkı olmadığı gerçeği gün gibi ortaya çıkacaktır.



HDP'YE KAPATMA DAVASI



Eğer hukuk varsa, eğer adalet hakimse terörizmin siyaset ayağı hiçbir ad altında açılmamak üzere kapatılmalıdır. Kılıçdaroğlu, elini vicdanına koyup söylesin; Kimin yanındadır? Bu meselenin arası, ortası, kıyısı, köşesi yoktur. Artık seçenek kalmamıştır. HDP kapatılmalıdır.



Lüks otellerin lobilerinde 'Bu kadar oy alan parti kapatılır mı?' ahkamını kesenlerin yedikleri önünde yemedikleri arkalarındandır. İnsanın kalbi taşlaşınca olması gereken tam olarak bu kokuşmuşluktur. Bu vatanı korumak yalnızca ve yalnızca Anadolu'nun kavruk yüzlü evlatlarının mı sorumluluğudur? Millet salgınla boğuşurken, Alaçatı'da Yalıkavak'ta nasıl caka satıyorlarsa, buna da bir zahmet katlanmayı denesinler. Ailelerinden birisi teröre kurban gitseydi , yine böyle konuşacaklar mıydı.



İZMİR'DE HDP BİNASINA SALDIRI



İzmir HDP il binasına yapılan saldırı provokasyon ve alçak bir komplo olarak değerlendirilmelidir. Son dönemlerde yaşanan iç ve dış gelişmeler çözüldüğünde karşımıza irtibat ve ilişki ağları çıkmaktadır.



14 Haziran 2021'de NATO Liderler Zirvesi gerçekleştirilmiştir. NATO'nun 2030 vizyon belgesine yapılan atıf kapsamında, yolsuzlukla mücadelenin NATO için önem taşıdığı ifade edilmiştir. AB-ABD Zirvesi'nde ise yine demokrasinin sahipleneceği hususuna temas edilmiştir. Hiç kimse ne var bunlarda demesin!



Türkiye bir hukuk devletidir. TÜSİAD'ın dış telkinlere değil, milletimizin gerçeklerine saygısı paradan daha değerli bir şeref meselesidir. İzmir'deki saldırganın tek başına hareket etmediği hemen fark edilecektir. Öyle bir gün seçilmiştir ki binada tek bir HDP'li yönetici yoktur. Hatta binada yapılması planlanan bir toplantı da iptal edilmiştir. Cinayete kurban giden Deniz Poyraz'ın masada yarım bıraktığı kahvaltısı propaganda aleti olarak kullanılmıştır. Katilin ise bozkurt işareti yapan fotoğrafları anında servis edilmiştir. Altını kalın bir şekilde çizerek soruyorum: Bu katil gerçekte kimdir? Bağlantıları nerelere işaret etmektedir. Provokasyonun içinde derin PKK'nın parmağı var mıdır? Bu cinayetin önü, arkası, sağı, solu, altı, üstü tamamen araştırılmalıdır. CHP, HDP, İP, Halk TV, kiralık yazar ve gazeteciler hem soruşturma hem de kovuşturma sürecine dahil olmalıdır. Biz bu cinayeti reddediyoruz, Kılıçdaroğlu, 'Deniz'i öldürdüler, istiyorlar ki bu ülkede hiçbir genç mutlu olmasın' sözlerini neye dayanarak söylemiştir. Haydut devlet nedir? Hangi hakla, hangi cüretle böyle konuşabilmiştir.



Ayrıntılar geliyor...