Bitcoin alarm veriyor: Psikolojik destek kırıldı

Bitcoin, 14 Nisan'da 64.854 dolar ile gördüğü tarihi zirvenin ardından, 60 bin dolar bandında tutunamayarak düşüş trendine girdi. TESLA Ceo'su Elon Musk'ın paylaşımlarıyla fitili ateşlenen düşüş Çin'den gelen olumsuz haber akışının etkisiyle sertleşerek, 19 Mayıs tarihinde 30 bin dolara kadar uzandı.



NE OLMUŞTU?



Bir gece sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada Elon Musk, daha önce Tesla'nın ödeme aracı olarak kabul ettiği Bitcoin'in ödeme aracı olarak kullanılmasının askıya alındığını bildirdi. Elon Musk, karara gerekçe olarak ise Bitcoin madenciliği ve işlemleri için fosil yakıtların hızla artan kullanımından dolayı çevreye verilen zararı gösterdi.



Dünyaca ünlü milyarder Elon Musk, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Bitcoin madenciliği ve işlemleri için fosil yakıtların, özellikle en kötü emisyona sahip kömürün hızla artan kullanımı konusunda endişeli olduklarını vurguladı.



Açıklamalarla 46 bin dolar bandına kadar çekilen Bitcoin, Musk'ın merkeziyetsiz yapıyı eleştirmesi sonrası 46 bin dolar desteğinin altına sarkarak uzun bir süre sonra ilk kez 42 bin doları gördü.



MUSK'A ELEŞTRİ YAĞMURU YAĞDI



Musk'ın sosyal medya kanalıyla özellikle Dogecoin ve Bitcoin üzerinden sürekli manipülatif hareketler yapması sonrası milyonlarca kişi zarara uğradı. Bunun üzerine kripto para yatırımcıları sosyal medya hesaplarından Musk'ı eleştiri yağmuruna tuttu.



MUSK'IN ARDINDAN SIRA ÇİN HABERLERİ BİTCOİN ÜZERİNDE TÜRBÜLANS YARATTI



Çin'in ödeme ve finans hizmeti veren kuruluşların kripto para işlemi yapmasını yasakladığı bildirildi. Konuya ilişkin olarak Çin Bankacılık Birliği, Ulusal İnternet Finans Birliği ile Ödeme ve Takas Birliği'nden ortak olarak yapılan açıklamada bankalar ve online ödeme kanallarının müşterilerine kripto paralarla ilgili bir hizmet sunamayacağı açıklandı.



Çin'den gelen haber akışının etkisiyle Bitcoin ve kripto paralar için göstergeler yeniden kırmızıya döndü ve Bitcoin 30 bin dolar bandına kadar çekildi.



ÇİN'İN ARDINDAN BÜYÜK DARBE ABD'DEN GELDİ



Bu noktadan sonra sert düşüşün tepkisi olarak hızlı bir toparlanma etkisi gösteren Bitcoin yeniden 40 bin dolar bandını aştı. Ancak bu kez darbe ABD'den geldi. Özellikle 'Kara para aklama' başlıklı tartışmalar dünyanın en büyük gıda şirketlerinden JBS'nin, kripto para olarak 5 milyon dolarlık fidye ödeme zorunda kalmasıyla ABD'de tartışmalar alevlendi.



Tartışmalara, 'Kripto para ve Fidye Yazılımları' konu başlığı da eklenince Bitcoin yeniden baskılandı. Ayrıca kripto paralarda yapılacak düzenlemeler öncesi ABD'de alevlenen 'Fidye yazılımı ve kripto para' tartışması ve konunun G-7'ye taşınması durumu, düzenlemelerin sertliğini artırabileceği korkusu Bitcoin ve diğer alt-coinlerde satış baskısını artırdı ve Bitcoin yeniden 31 bin dolara geriledi.



DARBE ÜSTÜNE DARBE YİYEN BİTCOİN İÇİN 30 BİN DOLAR GÜÇLÜ DESTEK OLDU



Bitcoin'in bütün olumsuz haber akışına rağmen 30 bin dolar bandının üzerinde güçlü tepki alımlarıyla karşılaşması sonrası uzmanlar 30 bin dolar seviyesinin artık hem teknik olarak hem de psikolojik olarak güçlü bir destek oluşturduğunu ifade etti. Bir takım uzmanlar bu seviyesinin kırılmasının yeni bir türbülans yaratacağını belirtti.



BİTCOİN DÜNYADA İLK KEZ RESMİ PARA BİRİMİ OLDU



El Salvador Devlet Başkanı Nayip Bukele tarafından hazırlanan Bitcoin yasasının parlamentoda onaylanmasının ardından, El Salvador, Bitcoin'i yasal para haline getiren ilk ülke oldu.



BİTCOİN 35 BİN DOLARIN ÜZERİNDE KONSOLİDE OLDU



'Fidye yazılımı ve kripto paralar' konulu tartışmanın etkisiyle düşen Bitcoin, El Salvador haberiyle yönünü yukarı çevirerek yeniden 35 bin doları aştı. Bu seviyenin ardından özellikle ABD'li yetkililerin açıklamalarıyla zaman zaman olumsuz haber akışına maruz kalan kripto para, 35 bin doların üzerinde konsolide oldu.



VE ELON MUSK YENİDEN SAHNEDE!



Daha önce kullanılan elektrik üzerinden Bitcoin'i vuran Elon musk yine gece yarısı ortaya çıktı ve Bitcoin madencilerinin kullandıkları enerjinin yarısını yenilenebilir kaynaklardan almaları durumunda, TESLA'nın araç satışlarında yeniden Bitcoin kabul etmeye başlayacağını açıkladı. Bunun üzerine Bitcoin yeni bir rüzgar yakalayarak, 40 bin dolar sınırına kadar yükseldi.



ABD Merkez Bankası'nın (Fed) kritik Haziran FOMC toplantısı gerçekleşti. Fed, Covid-19 salgını nedeniyle uygulanan ultra gevşek para politikalarının ne zaman ve ne hızla değişeceğine ilişkin ilk sinyalleri verdi. Fed bir yandan güvercin duruşunu sürdürürken, "Varlık alımlarının azaltılması konusunda iletişimde olacağız" dedi. Bununla beraber 2024 yılında beklenen faiz artışı 2023 yılı için güçlendi. Daha önce varlık alımlarının azaltılması için istihdam piyasasında güçlü toparlanma görmek gerektiğini belirten Powell, istihdam verilerinin zayıf olduğunu belirtiyordu. Bu kez hem 'Enflasyonun beklenenden daha kalıcı olabilir' sözü hem de istihdam verilerindeki toparlanmaya dikkat çeken Powell, şimdiden piyasayı 'Varlık alımlarının kademeli azaltılması' yönünde hazırlamaya başladı.



KRİPTO PARALARDA FED SONRASI YÜKSELİŞ SINIRLANDI



Fed'den gelen mesajlar sonrası hemen hemen bütün varlık fiyatları gerilerken, bu durumdan kripto paralarda olumsuz etkilendi ve Bitcoin 40 bin dolarda tutunamayarak yönünü aşağı çevirdi.



SON DARBE YİNE ÇİN'DEN GELDİ



Bitcoin, Çin'in bankalar ve Alipay'e kripto para işlemi yapmama çağrısı, maden kapanmaları ve Çin'in en büyük 3. bankasının kripto para işlemlerini yasaklamasının etkisiyle yeni haftada göstergeler kırmızıya döndü.



Çin Merkez Bankası (PBOC), Alipay ve çok sayıda yerel banka yetkilisini, sanal para işlemlerine hizmet sağladıkları gerekçesiyle görüşmeye çağırdı.



PBOC'den yapılan açıklamaya göre, söz konusu bankalar arasında ICBC, Agricultural Bank of China, China Construction Bank, Postal Savings Bank of China ve Industrial Bank yer alıyor.



Kurum aynı zamanda banka ve ödeme kuruluşlarının sanal para Borsaları ve işlemlerine ait hesaplara yönelik gözetim ve tarama faaliyetlerini güçlendirmelerini istedi.



İLK BANKA YASAĞI



Çin'in en büyük 3. bankası olan Agricultural Bank of China'nın yayımladığı bir açıklamayla kripto para işlemleri için kendi hizmetlerinin kullanılmasına yasak getirdiği belirtildi. Böylelikle Çin hükümetinden gelen hamlelerden sonra ilk kez bir banka Çin'de ilgili işlemlere yasak getirmiş oldu.



VE BİTCOİN 5 AYIN DİBİNİ GÖRDÜ: GÜÇLÜ DESTEK KIRILDI



Çin'in kripto paralara savaş açmasıyla Bitcoin'de büyük deprem etkisi yarattı. Bitcoin'de düşüş kademe kademe hızlandı ve kripto para, analistlerin güçlü psikolojik destek olarak gösterdiği 30 bin dolar bandını aşağı yönlü kırdı. Bitcoin 29.294 dolar seviyesini gördü. Bitcoin en son 22 Ocak tarihinde 29 bin doların altına sarkmıştı.