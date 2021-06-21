Türkiye'den F-35 hamlesi! Kritik adım atılıyor

Antalya Diplomasi Forumu'na (ADF) katılan İsmail Demir bir grup gazeteciyle bir araya gelerek, savunma sanayi alanında gelişmeleri ve yeni işbirliği alanlarını anlattı.



Hürriyet'in aktardığına göre Demir, 'ABD ile yakınlaşmanın S-400'lerin ikinci sevkiyatını etkileyecek mi?' sorusuna 'İkinci sevkiyat kendi mecrasında giden bir şey. Yeni bir konu değil. Onun bence bununla çok alakalı olmaması gerekiyor. Burada farklı bir durum yok. (ABD ile) diyalog kapılarının açılmasını her zaman önemsedik. En önemli konu konuşulmaya başlanması ve tarafların birbirlerini anlayacak şekilde masaya oturması ki şimdiye kadar yapamadığımız bir şeydi. Bunu yaptığımız zaman birbirimizi daha iyi anlayacağız' yanıtını verdi.



Yeni kararlar çıkabilir: Yol haritası üzerinde çalışılıyor

F-35'lerin teslimatıyla ilgili yeni bir yol haritası üzerinde çalıştıklarını belirten Demir, 'Çok kanallı olarak, siyasi ayağı, lobi ayağı, hukuki ayağı olan, hepsini bir arada değerlendiren bir yol haritası çalışıldı' diye konuştu.



'ABD'ye F-35'ler ilgili dava açılacak mı?' sorusuna Demir, 'Dava demeyelim. Herkes bu konuda bir şekilde etkilendi. Bunlar arasında Amerikan şirketleri de var. Yol haritasının çok unsuru var. Bunlardan biri de Amerikalı şirketlerin kendi etkilendikleri konuları masaya getirmeleri ve ABD'li yetkililerle konuşmalarıydı. Etkilenen herkesin nasıl etkilendiğini ifade etmesi normal. Biz bunu tetikledik' değerlendirmesinde bulundu.