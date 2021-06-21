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Sezgin Baran Korkmaz Türkiye'ye iade edilecek mi?

Kara para aklama soruşturması kapsamında hakkında kırmızı bültenle arama kararı bulunan ve gözaltına alınan Sezgin Baran Korkmaz davasında ilk duruşma gerçekleşti. Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun Sezgin Baran Korkmaz Türkiye'ye iade edilip edilmeyeceğine yönelik açıklamalarda bulundu..

Güncel / 21 Haziran 2021 Pazartesi 21:22
Sezgin Baran Korkmaz Türkiye'ye iade edilecek mi?

Türkiye ve ABD tarafından aranan, kara para aklama soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan Sezgin Baran Korkmaz'ın Viyana'da gerçekleşen ilk duruşmasında mahkeme görevsizlik kararı verirken, Korkmaz'ın yakalandığı Vels'de davanın görüleceğine hükmetti.

Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, Avusturya'da 19 Haziran'da gözaltına alınan SBK Holding ve 6 şirketine yönelik kara para aklama soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Korkmaz'a ilişkin konuştu.

İLK DURUŞMA YAPILDI

Ceyhun, "Sezgin Baran Korkmaz'ın Viyana Eyalet Ceza Mahkemesinde ilk duruşmasının yapıldığı bilgisi doğrudur. Mahkemenin görevsizlik kararı verdiği, davanın, Korkmaz'ın yakalandığı bölgedeki Vels Mahkemesinde görüleceği bilgisi de doğrudur." ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'YE İADE EDİLECEK Mİ?

Korkmaz'ın bir sonraki duruşmasının 14 gün sonra yapılacağı bilgisini paylaşan Ceyhun, Korkmaz'a ilişkin basında yer alan haberlere de değinerek, "Sezgin Baran Korkmaz'ın Türkiye'ye iade edilmek istediği bilgisi de kendisinin avukatı tarafından bize teyit edilen bir bilgi." şeklinde konuştu.

SINIR DIŞI EDİLECEK Mİ?

Öte yandan Viyana Eyalet Ceza Mahkemesi Basın Birimi Müdür Yardımcısı Christina Salzborn, bugünkü duruşmada sınır dışı için tutuklanma kararı alındığını ancak kararın şahsın tutukluluk durumunun sürmesiyle ilişkili olduğunu, sınır dışı edilip edilmeyeceği anlamına gelmediğini söyledi.


HENÜZ İTİRAZDA BULUNMADI

Salzborn "Şahıs (Sezgin Baran Korkmaz) bugünkü karara ilişkin henüz itirazda bulunmadı. Sınır dışı edilmesine ilişkin karar ne zaman alınır, onu şu an için söyleyemiyorum ancak tecrübeler doğrultusunda talepte bulunan ülkelerden ek belgeler istenebilir." değerlendirmesinde bulundu.

NE OLMUŞTU?

Hakkında Interpol'ün kırmızı bültenle arama kararı bulunan Korkmaz'ın 5 Aralık 2020'de yurt dışına çıktığı İstanbul Havalimanı'nın Güvenlik Kamera kayıtlarından tespit edilmişti.

Korkmaz, 19 Haziran'da Avusturya'nın başkenti Viyana'ya yaklaşık 250 kilometre uzaklıkta bir kasabada emniyet güçleri tarafından gözaltına alınmıştı.

Bu gelişme üzerine Türkiye, aynı gün Korkmaz'ın iade edilmesi için gereken süreci Avusturya makamları nezdinde başlatmıştı.

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