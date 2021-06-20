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20 Haziran koronavirüs verileri açıklandı!

İlk olarak Çin'de görülen ve kısa süre içerisinde tüm dünyaya yayılmaya başlayan koronavirüs salgını 11 Mart 2020 tarihinde Türkiye'de de görüldü. Salgın tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkisini hala sürdürürken, özellikle nisan ayında koronavirüs vaka ve vefat sayıları rekor seviyeleri gördü. Yaşanan gelişmenin ardından Kabine Toplantısı'ndan tam kapanma kararı çıktı. Bu kapsamda 29 Nisan - 17 Mayıs tarihleri arasında tam kapanma kararı uygulanırken, bu tedbir vaka ve vefat sayılarının kontrol altına alınmasında etkili oldu. Vaka sayısı aylar sonra 10 binin altına kadar gerilerken, dün 5 bin 480 olarak kayıtlara geçti. Sağlık Bakanlığı 20 Haziran'a ilişkin güncel koronavirüs tablosunu paylaştı. İşte Türkiye'de güncel vaka ve vefat sayıları...

Güncel / 20 Haziran 2021 Pazar 19:44
20 Haziran koronavirüs verileri açıklandı!

2019'un Aralık ayında Çin'de görülen koronavirüs salgını kısa sürede tüm dünyaya yönelmişti. Salgın Avrupa'da da etkisini gösterdikten sonra ülkemizde de görülmüştü. Salgın dönemsel olarak yükselişler gösterse de Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesi dünyadaki birçok ülkeye örnek oldu.

20 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU:



 
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