Mansur Yavaş'ın 'Ağzını yüzünü dağıtırlar' tehdidine sert tepki!

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ABB Meclisinde skandal sözlere imza atmıştı. Mansur Yavaş, AKP'li Meclis Üyesi Murat Köse kürsüde konuşma yaptığı sırada "Gazeteci diye gider, ağzını yüzünü dağıtabilir" diyerek adete gazetecileri tehdit etmişti. Mansur Yavaş'ın o sözlerine sert tepki geldi.



Beyaz TV'de yayınlanan Latif Şimşek'in yönettiği Dinamit programında Mansur Yavaş'ın o sözleri masaya yatırıldı. Programın konuklarından Zihni Çakır, 'Gerçekler ortaya çıktıkça, Ankaralılar gerçekleri öğrendikçe Mansur Yavaş'ın kimyası bozuldu' dedi.



Programda ayrıca Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 115 milyon TL'lik zararına da değinildi. Zihni Çakır, Mansur Yavaş'a ' Bu beceriksizliğinin bedelini cebinden mi ödeyeceksin yoksa Ankaralılara mı ödeteceksin?' sorusunu yöneltti.