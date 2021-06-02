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İzmir'deki skandalla ilgili soruşturma başlatıldı!

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına ait yangın eğitim merkezinde sokağa çıkma kısıtlamasında çekilen görüntüler pes dedirtmişti. Duruma müsaade eden personeller hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Güncel / 2 Haziran 2021 Çarşamba 21:28
İzmir'deki skandalla ilgili soruşturma başlatıldı!

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına ait yangın eğitim merkezinde sokağa çıkma kısıtlamasında çekilen görüntüler pes dedirtmişti. Kadınlardan birinin itfaiye aracını kullanırken, diğer ikisi ise aracın arkasında seyahat ettiği görüntüler sosyal medyada tepkiyle karşılanırken, duruma müsaade eden personeller hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Edinilen bilgiye göre olay, sokağa çıkma kısıtlamasının da uygulandığı geçtiğimiz Pazar günü meydana geldi. İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına ait Toros Yangın Eğitim Merkezi'ne gelen 3 kadın, eğitim merkezine girdi. Burada itfaiye araçlarını kullanan ve araçların arkasında seyahat eden kadınlar, o anları cep telefonu ile görüntüleyerek sosyal medya hesaplarında paylaştı. Belediyenin itfaiye araçlarını cesurca kullanan kadınların davranışları ve buna müsaade eden personeller büyük tepki çekerken, bazı vatandaşlar da İzmir Büyükşehir Belediyesini sorumsuz davranmakla suçladı. Görüntüler kısa sürede paylaşım rekorları kırdı.

'YANGIN VAR DEDİLER GELDİK'

Toros Yangın Eğitim Merkezi'nde çekilen videoda, kadınlardan biri itfaiye aracını kullanırken, diğer ikisi de aracın arkasına asılarak seyahat etti. Kadınların aracı kullandığı esnada, yolcu konumunda ve aracın arkasında bir itfaiye personelinin yer aldığı görüldü. Öte yandan videoyu sosyal medya hesaplarından paylaşan kadınların 'Yangın var dediler geldik' ifadesi ise dikkat çekti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından gelen tepkilere cevap veren İzmir Büyükşehir Belediyesi Hemşehri İletişim Merkezi resmi hesabı, "Merhaba, halkımızın can ve mal güvenliğini korumakla görevli itfaiye teşkilatımızın böyle bir olayla anılması kabul edilemez. Yetkili birimler bilgilendirilmiş ve konuyla ilgili sorumlular hakkında soruşturma başlatılmıştır" açıklamasında bulundu.

 
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