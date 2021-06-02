İslamofobide korkutan tablo! Yüzde 250 artış var...

TBMM İnsan Hakları İslamofobi Alt Komisyonu toplantısına katılan Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren, Avrupa'da ve dünyada her geçen gün artan Türk ve Müslüman nüfusa yönelik baskı ve şiddet olayları ile ilgili çarpıcı bilgiler paylaştı. Eren'in verdiği bilgiler şöyle:



YÜZDE 250 ARTTI



Son 5 yıl içinde batı ülkelerinde aşırı sağ terörü yüzde 250, ölümler yüzde 700 arttı.



YALNIZ KURT



2019 yılında da 89 kişinin aşırı sağcı terör neticesinde vefat ettiğini görüyoruz. Bu saldırıların yüzde 60'ı da örgüt bağlantısı olmayan 'yalnız kurt' olarak tanımlanan kişiler tarafından yapıldığı iddia ediliyor. Kaldı ki böyle nitelendirilse dahi, bunların sosyal medyadaki bu genel aşırı sağla alakalı dokümanlardan, bu algıdan beslendiği de hepimizin malumu.



TÜRKLERE YÖNELİK SALDIRILAR



Türklere yönelik saldırılarda bir artış var. 2018'de 174, 2019'da 253, 2020'de de 384 saldırının yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza yönelik olduğunu görüyoruz. 384 saldırının yüzde 50'si Almanya'da yaşandı. Fransa'da 40, Avusturya'da 37 olay oldu. Bunları İsviçre, Belçika, Hollanda, İsveç takip etti. Türk düşmanlığı saikiyle yapılan saldırıların bir kısmının da aslında İslam düşmanlığı içerdiğini biliyoruz.



PKK-DEAŞ VE DHKP-C DE SALDIRDI



Irkçı saldırıların yanı sıra PKK terör örgütünün saldırıları da karşılaştı Avrupa'da yaşayan Türkler. Ayrıca geçen yıl Karabağ Savaşı'ndan dolayı Ermeniler Türk derneklerine saldırdı. DEAŞ'ın bir hareketliliği var. DHKP -C de saldılar yapıyor.



POLİSE GİTMEDİLER



Irkçı ve İslamofobiden kaynaklanan saldırılara uğrayanların beşte biri sadece bulundukları ülkede polise gidiyor. Bu kişiler polisle muhatap olmak, başına dert almak istemiyor.



İLK SIRADA NEFRET SÖYLEMİ VE TEHDİT VAR



Türk vatandaşlarını hedef alan saldırıların türlerine baktığımızda ise, ilk sırada nefret söylemi ve tehdit geliyor. Şahıslara yönelik saldırılar, kundaklama var. Camiler, mülkler, araçlara, derneklere, işletmelere, dış temsilciliklerimize, başkonsolosluklarımıza, mezarlıklarımıza ve az da olsa okullara saldırılar var.



DOMUZ KAFASI BIRAKTILAR



2020 yılında yapılan, domuz kafası bırakma gibi, molotofkokteyliyle duvarlara ve kapılara zarar verme gibi. Genelde yurt dışındaki vatandaşlarımızın karşılaşmış olduğu 'rutin' diye tabir edebileceğimiz saldırı türleri böyle olmakta.



RESMİ VERİLER



Almanya'nın İçişleri Bakanlığına göre geçen yıl antisemitik nefret suçları 2 bin 351, İslam karşıtlığı suçları ise bin 26. Bu son 5 yılın rekoru. Burada 17 bin 617 ırkçı suçlar ve yabancı düşmanlığı motivasyonu suçlar diyor Almanya İçişleri Bakanlığı. Ama biz biliyoruz ki bunların büyük çoğunluğu İslam düşmanlığı motifiyle yapılan saldırılar.