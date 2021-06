Özgür Özel başörtüsüne nefret kustu!

Hafta başında tüm dünyanın gözü Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen NATO Zirvesi'ndeydi. Zirveye Başkan Recep Tayyip Erdoğan da katılırken, Erdoğan burada üst düzey temaslarda bulundu.



BAŞKAN ERDOĞAN İLE BİDEN NATO ZİRVESİ'NDE GÖRÜŞTÜ



Zirvenin en dikkat çeken görüşmelerinden biri ise ABD Başkanı Joe Biden ile Başkan Recep Tayyip Erdoğan arasındaki görüşmeydi. Tüm dünya iki lider arasındaki görüşmeden çıkacak sonuçları merak ederken, Biden ve Erdoğan yaptıkları açıklamalarda yapıcı bir görüşme gerçekleştirdiklerini dile getirdi.



BAŞKAN ERDOĞAN TERCÜMAN OLARAK FATMA GÜLHAM ABUSHANAB'I GÖREVLENDİRDİ



Başkan Erdoğan, Biden ile yaptığı görüşmede tercüman olarak Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçisi Merve Kavakcı'nın kızı Fatma Gülham Abusahanab' görevlendirdi.



ÖZEL'DEN SKANDAL 'VAMPİR' AÇIKLAMASI



CHP'li Özgür Özel konuyla ilgili yaptığı açıklamada ise skandal ifadelere yer verdi.



Katıldığı bir televizyon programında değerlendirmelerde bulunan Özel, "Cumhuriyetin değerlerine taban tabana zıt. Bazı sembol isimleri vampir gibi hepimizin vergilerinden cumhuriyetin kasasına çökmüşler, vampir gibi kan emiyorlar. Bu da bir tür sistem ile hesaplaşma belli isimleri taltif etme falan, işte bak geçmişte şu işte Ayasofya imamının ailesi, geçmişte işte başörtüsü meselesinin sembol isimlerinden bir tanesi bunları son derece kritik görevlere getirip bir de vampir gibi ülkenin kanını emdirerek cumhuriyetten öc alıyorlar gibi bir hissiyata da kapılıyor insan" dedi.



SKANDAL SÖZLERE TEPKİ ÇIĞ OLDU!



Özel'in kullandığı skandal ifadeler ise herkesin eleştirisini aldı.



Gazeteci Hilal Kaplan da sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Özel'e tepki gösterdi. Kaplan, "Gencecik bir kıza "vampir" yakıştırması yapan kafa... Üstelik CV'si CHP vekillerinin hepsinden daha üstün ama dertleri liyakat değil. Dertleri bize had bildirememek, susturamamak, görünmez kılamamak... CHP çok "değişmiş" gerçekten!" dedi.



FATMA GÜLHAM'IN EĞİTİMİ



Fatma Gülham Abusahanab, ABD'de başarılı bir eğitim süreci geçirdi. George Mason Üniversitesi'nde lisans eğitimini Uluslararası İlişkiler bölümünde tamamlayan Fatma Gülham Abusahanab, Georgetown Üniversitesi'nde Liberal Studies programında Müslüman-Hristiyan İlişkileri bölümünde yüksek lisansını bitirdi. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde Doktorasını yaptı ve Hacettepe Üniversitesi Özel Mütercim Tercümanlık Eğitimi aldı. ABD'de çeşitli yerlerde araştırma asistanlığı görevini sürdürdü. Bir süredir Cumhurbaşkanlığı'nda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın uluslararası ilişkiler uzmanı ve tercümanı olarak görev alıyor.



"ÖZGÜR ÖZEL, AÇIKÇA İSLAM DÜŞMANLIĞI YAPIYOR"



Fazilet Partisi'nden 1999'da milletvekili seçilen ancak TBMM'de yemin ettirilmeyen Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçisi Merve Kavakçı İslam kızı Fatma Gülham Abusahanab'ın; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden'ın NATO Zirvesi kapsamında görüşmesinde tercüman olması CHP'yi rahatsız etti.



"VAMPİR SENSİN ÖZEL"



Siyasiler; CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in, Fatma Gülham Abusahanab'a yönelik hakaretine sosyal paylaşım sitesi Twitter'da "Vampir sensin Özel" başlıklı etiketle tepki gösterdi.



AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız: "Cumhuriyetin değerleri ile taban tabana zıt bazı sembol isimler. CHP Grup Başkan Vekili tarafından sembol isim ilan edilmeniz ve bir değerler manzumesi içinde kategorize edilemeniz için Meclis'e başörtülü girmiş olmanız yeterli. Vampir sensin Özel"



AK Parti MKYK Üyesi ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş: "CHP'nin 28 Şubat'tan bu yana bir adım ilerleme kaydedemediği ortada. Başörtülüleri ayrıştıran, toplumu bölmeye çalışan bu sözler, köhnemiş bir zihniyetin ürünüdür. Vampir sensin Özel"



AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan: "Asıl vampir, Merve Kavakçı gibi seçilmiş bir insanı meclisten kovan, alkış tutan zihniyettir. Zorunuza giden bu insanların liyakatli olmasıdır. Alkış tutan ellerinize en güzel cevabı veren Sayın Cumhurbaşkanımıza Türkiye'nin gençleri adına teşekkür ederim. Vampir sensin Özel"



Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu: "Başörtülü oldukları için onlarca yıl eğitim, çalışma ve seçilme hakları olmayan, sırf başörtüleri yüzünden zulüm gören insanlarımıza kimin vampirlik yaptığını aziz milletimiz çok iyi biliyor. Vampir sensin Özel"



AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Osman Tomakin: "Başörtülü kardeşlerimize 'vampir gibi bu ülkenin kanını emiyorlar' diyen Özgür Özel, açıkça İslam düşmanlığı yapıyor ve bu milletin değerlerini yok sayıyor. Bugün yok saydığınız değerlere sahip insanlar 2023'te size güzel bir cevap verecektir. Vampir sensin Özel"



AK Parti İzmir Gençlik Kolları İl Başkanı Recep Tayyip Taslak: "Milletle kavga etmeyi, milletin karşısında durmayı Cumhuriyetçilik sananlar, çok geçmeden yanıldıklarını bir kez daha anlayacaklar. Vampir sensin Özel"



AK Parti Adana İl Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Yıldız: "Vampirlik Anadolu'ya, irfana, ahlaka olan ve ruhunuzdan atamadığınız nefretinizdir. Başörtüsüne ve İslam'a olan düşmanlığınızdır. Zatın aşağılık açıklamasını esefle kınıyorum. Vampir sensin Özel"



AK Parti Samsun İl Gençlik Kolları Başkanı Mücahit Yılmaz: "Asıl vampir, sizin kutuplaştırıcı ve kalıplaştırıcı zihniyetinizdir. Sayın Cumhurbaşkanımız her defasında size haddini bildirecek, gereken cevabı verecektir. Vampir sensin Özel"



AK Parti Van İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Çalağan: "Fail kendileri olduğu halde mağdura vampir yakıştırması yapıyorlar. Dünya değişti CHP hiç değişmedi, değişmez. Vampir sensin Özel "



AK Parti Konya İl Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Selman Avcı: "'Zıt' olarak tanımladığınız insanların değerlerini yaşatması cumhuriyete zeval getirmez fakat o insanların değerlerini yaşatmasını engelleyecek faaliyetlerde ya da söylemlerde bulunmak cumhuriyete zeval getirir. Yazık ki CHP zihniyetinde yine değişiklik yok! Vampir sensin Özel"



AK Parti Gençlik Kolları MKYK Üyesi Tayfun Arşınkol: "Asıl vampir, bu millete sürekli olarak nefret diliyle yaklaşıp hainlik edenlerdir. On yıllardır değişmeyen ve değişmeyecek tek şey CHP'nin bu pis zihniyetidir. Tekrardan hortlamaya çalıştığınız 28 Şubat zihniyetine milletimiz gereken dersi yine verecektir. Vampir sensin Özel"



AK Parti Kahramanmaraş İl Gençlik Kolları Başkanı Feyzullah Eren Aşçı: "CHP bu ülkenin kan emici sülüğüdür! Yapıştılar bu millete ve ülkeye eme eme bırakamadılar. Her fırsatta da bunu millete hatırlatırlar."



AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Merve Nur Bağlan: "Özgür bey bir sabah uyanıp insanları kafasına estiği gibi cumhuriyete uzak olarak nitelendirmeye karar vermiş. 'Cumhuriyetten öç alıyorlar' yaftası yapıştırarak sözde bir 'sistem hesaplaşması' iddiası sunuyor. Buradan bakınca asıl vampir sensin Özel"