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Diyarbakır Dicle'de PKK'lı leşler için belediyenin imkânlarıyla terörist mezarlığı inşa etmişler

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde öldürülen PKK'lı teröristler için sözde "şehitlik" adı altında mezarlık inşa eden ve aralarında eski Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fırat Anlı'nın da yer aldığı davada iki sanık, örgüt üyesi olmaktan cezalandırıldı. Sanıkların belediyedeki kamu kaynaklarını terörist mezarlığı inşa etmek için kullandıkları belirlenirken, aynı şekilde Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'ne ait araç ve gereçleri de mezarlığın inşasında seferber ettikleri belirlendi. İşte merak edilen tüm detaylar...

Güncel / 19 Haziran 2021 Cumartesi 19:23
Diyarbakır Dicle'de PKK'lı leşler için belediyenin imkânlarıyla terörist mezarlığı inşa etmişler

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinin Görese Dağı eteklerinde bulunan Kurşunlu Köyü yakınlarında güvenlik güçleriyle çeşitli tarihlerde girdikleri çatışmalarda öldürülen teröristler için Büyükşehir Belediyesi ve DİSKİ'nin tüm imkânlarını seferler ederek mezarlık inşa ettiren aralarında Belediye Başkan Vekili Fırat Anlı'nın da bulunduğu dava Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü.
 
KAMUYA AİT ARAÇLARI TERÖRİST MEZARLIĞI İÇİN KIRSALA GÖNDERMİŞ!
SABAH'ta yer alan habere göre; Anlı'nın olay yerine giderek bizzat çalışmaları yerinde denetlediği, DİSKİ'ye ait vidanjör, kepçe, arazöz, jeneratör ve daha birçok kamuya ait araç ve gereci terörist mezarlığının inşası için kırsala gönderdiği bildirildi.
 
Fırat Anlı'nın terörist mezarlığında su kuyusu açabilmek için önce Bağlar İlçesinin 4 köyüne su kuyusu açmak için özel bir şirketle sözleşme imzaladığı, ardından bu 4 köye kuyu açılmasına gerek olmadığı belirtilerek aynı sözleşme üzerinden Dicle'de terörist mezarlığına kuyu açılmasını ilgili firmadan istediği öğrenildi.
 
PKK'NIN SÖZDE SORUMLUSU TALEP ETMİŞ
Mezarlık ve kuyu açma talebinin örgütün Dicle bölge sorumlusu Sofi kod adlı Selahattin Dilek'ten geldiği kaydedildi. Belediyenin enerji ve her türlü alt yapı hizmeti götürdüğü terörist mezarlığıyla ilgili Fırat Anlı'nın sanki köydeki vatandaşlara kuyu açılıyormuş algısıyla DEDAŞ'tan enerji tahsisi için de resmi yazıyla talepte bulunduğu bildirildi. Kente hizmet için İller bankasından gönderilen kamu kaynaklarını terörist mezarlığına harcayan Başkan Vekili Fırat Anlı'nın yurtdışına kaçması nedeniyle davası mevcut dosyadan ayrıldı ve yakalanmasının beklenmesine karar verildi.
 
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Mahkeme, mezarlığın inşa edildiği Kurşunlu Köyü Muhtarı Mehmet Saltabaş'ın köyde yapılan mezarlık inşaatını kimin yaptığını bilmediği savunmasının hayatın olağan akışıyla bağdaşmadığı, örgütün bilgisi dahilinde bu projeden bilgisi olduğu ve savunmasının suçtan kurtulmaya yönelik olduğuna dikkat çekti. Olay yerinde betonarme bina ve eklentilerinin yakınında DEDAŞ'ın trafo, elektrik hattı, jeneratörün ve su kuyusu inşaatının bulunduğu, jeneratörün Büyükşehir Belediyesine ait resmi araçla olay yerine getirildiği belirtildi.
 
Yıkılan mezarlık ve çevresindeki eklentilerde yapılan aramalarda yüklü miktarda örgütsel doküman ele geçirildiğinin altını çizen mahkeme, mezarlığın inşasında rol oynadığı delillerle sabit görülen Muhtar Mehmet Saltabaş 7,5 yıl, örgütle işbirliği yapan aynı köyden Zülfiye Kişmir ise 6 yıl 3 ay hapisle cezalandırıldı.

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