19 Haziran koronavirüs verileri açıklandı!

2019'un Aralık ayında Çin'de görülen koronavirüs salgını kısa sürede tüm dünyaya yönelmişti. Salgın Avrupa'da da etkisini gösterdikten sonra ülkemizde de görülmüştü. Salgın dönemsel olarak yükselişler gösterse de Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesi dünyadaki birçok ülkeye örnek oldu.

TAM KAPANMA KARARI İŞE YARADI

Nisan ayında tekrar artışa geçen vaka sayılarından sonra Kabine Toplantısı'ndan tam kapanma kararı çıktı. 29 Nisan - 17 Mayıs tarihlerini kapsayacak şekilde tam kapanma kararı alınırken, bu karar vaka ve vefat sayılarında da düşüşü beraberinde getirdi. 60 binlere kadar çıkan koronavirüs vaka sayıları kademeli olarak 10 binin altına geriledi.

1 HAZİRAN'DA NORMALLEŞME ADIMI ATILDI

Vakalardaki düşüşün ardından 1 Haziran'da normalleşme adımları atıldı. Vaka ve vefat sayılarındaki düşüş normalleşme sürecinin altından da devam ederken, 18 Haziran'da vaka sayısı tekrar 6 binin altını gördü ve 5 bin 575 olarak kayıtlara geçti. Sağlık Bakanlığı 19 Haziran'a ilişkin koronavirüs verilerini paylaştı. İşte Türkiye'deki güncel vaka ve vefat sayıları...