Yok böyle canilik! Çocuğuna ölmesi için zorla sigara içirip ilaç vermiş

Muş'ta 4 yıl önce Turgut Ö, ile imam nikahı kıyarak evlenen Öznur O, kocasının çalışmak için İngiltere'ye gitmesinin ardından Hatay'daki baba ocağına döndü. Oğlu Y.T'nin nüfusunu ise bir başkasının üzerine kaydettiren Öznur Ö, daha sonra Kayseri'nin Talas İlçesi'ne yerleşti.



ÖLMESİ İÇİN OĞLUNA SİGARA VE İLAÇ İÇİRDİ



Talas İlçesinde kaldığı evde oğluna ölmesi için önce sigara içirten ardından da ilaç veren anne Öznur Ö, o anları cep telefonu ile görüntüledi. Genç kadının kaydettiği bu görüntülere ulaşan baba Turgut Ö, İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü arayarak eşinin oğlunu öldüreceğini ihbar etti.



Bunun üzerine çalışma başlatan İskenderun polis, cep telefonu sinyallerinden Öznur Ö'nün kayseri'nin Talas İlçesi'nde yaşadığını belirledi. Talas İlçe Emniyet Müdürlüğü ile iletişime geçen İskenderun polisi, genç kadının bulunduğu konumu kayseri polisine verdi.







ANNE GÖZALTINA, OĞLU KORUMAYA ALINDI



Harekete geçen Talas İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kısa sürede Öznur Ö'nün kaldığı evi tespit etti.



Eve giden polis, Öznur Ö'yü gözaltına aldı. Anne sorgulanmak üzere polis merkezine götürülürken oğlu Y.T ise kayseri Aile Çalışma ve sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nden gelen pedagoglara teslim edildi.



Küçük çocuk devlet koruması altına alınırken, annenin çektiği videolarda oğluna; 'Ne sen ne de ben artık yaşamayalım.



Kayseri'de kan donduran skandal görüntüler! Ölmesi için annesi tarafından ilaç ve sigara içirilen çocuk kamerada!



Bize bu hayatı çok gördüler. Öleceksin zaten iç' dediği görüldü.