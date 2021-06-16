Nereden nereye! İşte eski ve yeni Türkiye farkı... Annesi başörtülü olduğu için yuhalanmıştı

NATO ülkelerinin devlet ve hükümet başkanlarının katıldığı NATO Zirvesi, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO karargahında yapıldı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden ile NATO Zirvesi kapsamında bir görüşme gerçekleştirdi.



Görüşmede Erdoğan'a, TBMM'den başörtülü olduğu için kovulan Merve Kavakcı'nın kızı Fatima Gülham Abushanab tercümanlık yaptı.



Annesinin yanında yuhalanmıştı

Fatima Gülham Abushanab, Merve Kavakcı ile Ali Ahmad Abushanab'ın kızı olarak dünyaya geldi.



Kavakçı'nın ‘laiklik' bahane edilerek milletin meclisinden kovulduğu dönemde küçük yaşta olan Fatima Gülham Abushanab annesi ile birlikte okula giderken vesayet yanlılarının yuhalamalarına maruz kalmıştı.



Abushanab'ın Erdoğan'a tercümanlık yaptığı görüntüler eski Türkiye ile yeni Türkiye arasındaki farkı göstermesi açısından büyük dikkat çekti.