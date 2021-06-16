Kritik görüşmenin ardından Putin'den ilk açıklama!

ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında İsviçre'nin Cenevre kentindeki zirve sona erdi.



Leman Gölü (Cenevre Gölü) kıyısındaki Parc de La Grange villasında TSİ 14.40 sularında başlayan zirve, yaklaşık 4 saat sürdü. Biden ve Putin arasında 2 saat süren görüşmenin ardından taraflar 15 dakika ara verdi. Ardından her iki ülkenin dışişleri bakanlarının da katılımıyla heyetler arası görüşmelere geçildi.



PUTİN'DEN İLK AÇIKLAMA!



Rusya Devlet Başkanı Putin, ABD Başkanı Biden ile görüşmelerinin "oldukça yapıcı" geçtiğini söyledi. Putin, "Biden ile siber güvenlik alanında istişarelerin başlatılması konusunda anlaştık. Bu çok önemli." ifadelerini kullandı.



Putin Ukrayna’nın NATO’ya katılması konusunda, "Tartışılacak bir şey olduğunu düşünmüyorum" dedi.