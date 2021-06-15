Maddi sıkıntı yaşayan gençlere 350 milyonluk destek

Evlenme ödeneği olarak bilinen çeyiz parası bu yıl evlenecek binlerce gencin giderlerini karşılamasına yardımcı olacak. Bir diğer destek de 'çeyiz hesabı' üzerinde yapılacak ödemelerle gerçekleştirilecek. Devlet yuva kurmak isteyen ancak maddi sorunlar nedeniyle hayalini gerçekleştiremeyen gençlerin açtıkları çeyiz hesabına yaklaşık 350 milyon lira katkı sağladı.



Yetim aylığı ve geliri alan kız çocuklarının evliliklerine destek amacıyla verilen evlilik ödeneğinde yaş sınırı bulunmuyor. Evlilik yardımı ve çeyiz hesabına ilişkin merak edilen soruların yanıtları şöyle:



➤ KİMLERE ÖDENİYOR, BAĞ- KUR'LU OLAN DA ALIR MI?

Evlenme ödeneği, sosyal güvenlik kapsamında anne, babasından aylık, gelir alan kız çocuklarına evlenmeleri halinde ödeniyor. Ölüm aylığı, geliri alırken evlenmiş olmamak gerekiyor. Erkek çocuklarına ödenmiyor. Bağ-Kur'dan yetim aylığı alanlar da yararlanabiliyor.



➤ ESKİ EŞİYLE YENİDEN EVLENEN YARARLANIR MI?

Dul olup yeniden evlenenler, eski eşle nikâh tazeleyenler yararlanamıyor.



➤ EVLENME ÖDENEĞİNİN TUTARI NE KADAR?

Evlenme ödeneğinin miktarı Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan alınan en son gelir veya aylığının 2 yıllık tutarı kadar ödeniyor. Aldığı aylığın veya gelirin 24 katı kadar ödenen evlenme ödeneği kapsamında 750 lira alan bir genç 18 bin liralık çeyiz parası alabilecek.



➤ BOŞANMA DURUMUNDA BU PARA İADE Mİ EDİLİYOR?

Kız çocuğunun boşanması durumunda anne ya da babasından yeniden gelir ve aylığı alması için 2 yıl geçmesi gerekiyor. Çeyiz parası aslında iki yıllık gelir veya aylığın peşin verilmesi anlamına geliyor. Bu paranın iadesi söz konusu değil.



➤ ÇEYİZ PARASI İÇİN NEREYE BAŞVURULUYOR?

Bulunulan yerdeki sosyal güvenlik il müdürlükleri ve merkezlerine başvuru yapılabilir.



➤ BİR DEFAYA MAHSUS MU VERİLİYOR?



Alınan aylığın 24 katı ödeme yapılıyor. Çeyiz parası kaç kere evlilik yapılırsa yapılsın sadece bir defaya mahsus ödeniyor. Anne, babasından yetim (ölüm) aylığı evlendiği için kesilen ve bu çerçevede çeyiz parası alan kız çocuğu, eşini kaybeder ve eşinden dolayı yetim aylığı almaya hak kazanırsa aylığı hemen alabilir.



350 MİLYON TL KATKI



Hükümet çeyiz hesabını 2016'da yaşama geçirdi. Evlenecek gençleri tasarrufa teşvik etmek, desteklemek amacıyla yaşama geçirilen çeyiz hesabında üç yılını dolduranlar da devlet katkısıyla birlikte evlilik birikimlerini almaya başladı. Çeyiz hesabına 60 ay ve üzerinde para yatıranlara hesapta biriken paranın yüzde 25'i 11 bin 32 lirayı geçmemek üzere devlet katkısı olarak veriliyor.



Yaklaşık 25 bin gencin katıldığı çeyiz hesabında biriken para 100 milyon liraya yaklaştı. Devlet son iki yılda çeyiz, konut hesabına yaklaşık 350 milyon liranın üzerinde katkı sağladı.



