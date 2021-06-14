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Başkan Erdoğan ile ABD Başkanı Biden arasında ilk temas! Dünyanın beklediği toplantı öncesi dikkat çeken kareler

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden, ilk kez yüz yüze görüşecek. Kritik toplantı saat 18.00'de NATO Karargahı'nda gerçekleşecek. Görüşme öncesi, Başkan Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasında ayak üstü dikkat çeken bir sohbet gerçekleşti. O anlar, basın mensupları tarafından fotoğraflandı. İşte Başkan Erdoğan ile Biden arasındaki dikkat çeken anlar ve NATO Liderler Zirvesi'nden çarpıcı kareler...

Güncel / 14 Haziran 2021 Pazartesi 16:25
Başkan Erdoğan ile ABD Başkanı Biden arasında ilk temas! Dünyanın beklediği toplantı öncesi dikkat çeken kareler

NATO Liderler Zirvesi, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO Karargahı'nda başladı. Geniş güvenlik önlemleri ve Kovid tedbirleri ile gerçekleşen zirvede liderler aile fotoğrafı için poz verdi, oturuma geçti. Liderler arasında lobide ayak üstü sohbetler görüntülendi.

BAŞKAN ERDOĞAN İLE BİDEN SAAT 18.00'DE GÖRÜŞECEK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO'ya hızlı bir giriş yaptı. Deyim yerindeyse NATO'da Erdoğan rüzgarı esti. Erdoğan 12.06'da ilk olarak Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi. 55 dakika görüşme sonrası Başkan Erdoğan, bu kez İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile, ondan sonra ise Almanya Şansölyesi Merkel ile toplantı gerçekleştirdi. Erdoğan, 18.00'de dünyanın gözlerini çevirdiği zirvede ABD Başkanı Biden ile görüşecek.



BİDEN İLE SAMİMİ BİR SOHBET GERÇEKLEŞTİRDİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, lobide ABD Başkanı Joe Biden ile ayak üstü bir sohbet gerçekleştirdi. Kritik zirve öncesi yapılan sohbette NATO Genel Sekreteri Stoltenberg de yer aldı. Bakan Akar, Bakan Çavuşoğlu da Biden ile Erdoğan'ın sohbetini yakından takip etti.

İkili görüşme sırasında sürekli gülümserken, kameralar o anları saniye saniye kaydetti.



AlmanyaFransaİngiltereBelçikaRecep Tayyip Erdoğan

 
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