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Başkan Erdoğan talimatı vermişti! Müsilaj temizliğinde sevindiren sonuçlar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı sonrası müsilaj temizliği için harekete geçilmişti. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum sosyal medya hesabından sevindiren sonuçları duyurdu. Bakan Kurum, Marmara Denizi’nde deniz salyalarının temizlik öncesi ve temizlik sonrası karelerini paylaşarak, “Marmara Denizi'mize kıyısı olan illerimizde Belediyelerimiz ve Valiliklerimizle hep birlikte sürdürdüğümüz müsilaj temizleme seferberliğinde güzel sonuçlar almaya başladık. İnşallah çok çalışarak kısa sürede denizimizin mavi sularına kavuşacağız” ifadelerini kullandı. İşte Marmara Denizi’nde deniz salyası temizliği öncesi ve sonrası kareler:

Güncel / 13 Haziran 2021 Pazar 15:49
Başkan Erdoğan talimatı vermişti! Müsilaj temizliğinde sevindiren sonuçlar



Çevre ve Şehircilik Bakanlığı deniz salyası temizliği için "Marmara Hepimizin" sloganıyla Marmara'daki deniz salyasının (müsilaj) temizlenmesi seferberliğini başlattı. Marmara Denizi'nde çalışmalar da tüm hızıyla devam ediyor. Çevre ve Şehircilik Bakan Murat Kurum, sosyal medya hesabından temizlik çalışmaları hakkında bir açıklama yaptı. Kurum, "Marmara Denizi'mize kıyısı olan illerimizde Belediyelerimiz ve Valiliklerimizle hep birlikte sürdürdüğümüz müsilaj temizleme seferberliğinde güzel sonuçlar almaya başladık. İnşallah çok çalışarak kısa sürede denizimizin mavi sularına kavuşacağız. Marmara Hepimizin" dedi.

İŞTE DENİZ SALYASI TEMİZLİĞİ ÖNCESİ VE SONRASI KARELER:

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi'nde deniz salyalarının görüntüsünü paylaşarak, temizlik öncesi ve temizlik sonrası kareleri sosyal medyada paylaştı. İşte Marmara Denizi'nde deniz salyası temizliği öncesi ve sonrası kareler:








 
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