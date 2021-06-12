USD (Alış - Satış) : 8,35 - 8,37 EURO (Alış - Satış) : 10,16 - 10,18
 

Maç sonrası konuştu: 'Bizden daha iyi...!!!'

İtalya'ya 3-0 yenilerek EURO 2020'ye kötü bir başlangıç yapan millilerde teknik direktör Şenol Güneş, karşılaşmayı değerlendirdi.

Güncel / 12 Haziran 2021 Cumartesi 00:40
Maç sonrası konuştu: 'Bizden daha iyi...!!!'

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, İtalya'ya 3-0 kaybettiğimiz maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Şenol Güneş'in yaptığı açıklamalar şöyle;

"Açılış maçında ev sahibiyle oynadık. Beklentimiz güzel bir oyun, rakiple kora kor oynayan, oyunumuzu onlara göstermekti. Rakibimiz bizden üstündü. Rakip topu aldığı zaman kolay vermiyor, baskı yaptığı zaman da bizden fazla top kazandılar. Zaman zaman çıkışlar oldu ancak takım oyunu olarak oynadığımız bir oyun değildi. Daha üstün bir rakip vardı. Sahayı kullanmaları daha iyiydi. Mahkum oynadık. İtalya bizden daha hazır göründü. Bizden daha iyi bir takıma kaybettik. Onlar ne kadar iyiyse, biz de kendi oyunumuzdan o kadar uzaktık. Maçta yorulduk. Kendi sahasında coşkuyla oynayan bir takıma karşı istediğimizi yapamadık. Daha savaşçı bir oyun oynayabilirdik ama olmadı."

"KAZANSAYDIK DA BİR ŞEY BİTMEYECEKTİ"

"Bu maçta alacağımız puanlar bize büyük katkı yapardı ancak uzun zamandır kaybetmeyen bir takıma karşı oynadık. Puan alsaydık bize büyük faydası olacaktı ancak bu bir turnuva. Kazansaydık da hiçbir şey bitmeyecekti. Önümüzde 2 maç var, ikisini de kazanmak isteyeceğiz. Futbol saha içinde de değişkenlik gösteren bir oyun. Umuyor ve diliyorum ki istediğimiz oyunu Galler maçında sağlar ve istediğimizi alırız."

Şenol Güneşİtalya

 
YAZARLARTAMAMI
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Eda Doğan

HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Eda Doğan
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement