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Güneş Çarpması Nedir? Güneş Çarpmalarının Ölümcül Etkisi!

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte güneş çarpmalarının sayısı artıyor! Ölümcül tehlikesi olan güneş çarpmasından korunmak için…

Sağlık / 11 Haziran 2021 Cuma 12:06
Güneş Çarpması Nedir? Güneş Çarpmalarının Ölümcül Etkisi!

Havaların ısınmasıyla birlikte güneş çarpması problemi tekrar gündeme geldi. İlk kez duyanların güneş çarpması nedir? sorusunun sormasıyla birlikte pek çok kişi ölümcül güneş çarpmasından korunmanın yollarını aramaya başladı. Peki, güneş çarpmasından nasıl korunulur? Güneş çarpmasının belirtileri nelerdir?

Güneş Çarpması Nedir?

Güneş çarpması; güneş ışınlarının dik açı ile geldiği yaz aylarında yaşanan ciddi sağlık problemlerinden birisidir. Yüksek derecede sıcakta kalmanın sonucunda ortaya çıkan güneş çarpması vücut ısısının anormal seviyelere çıkmasına sebep olmaktadır.


Güneş Çarpmasına İyi Gelen Yiyecekler Nelerdir?

Güneş Çarpması Belirtileri Nelerdir?


Güneş çarpması belirtileri güneş çarpmasının derecesine bağlı olarak çeşitlilik göstermektedir. Kişiden kişiye değişiklik gösteren güneş çarpması belirtileri;

•40°C'nin üzerinde ateş,

•Deride kızarıklık meydana gelmesi,

•Vücutta terleme,

•Kalp çarpıntısı,

•Tansiyon düşmesi,

•Mide bulantısı

•Kusma,

•Yoğun baş ağrısı,

•Nefes almada zorluk,

•Bilinç kaybı,

•Uyuma isteği,

•Ağızda kuruluk,

•Ciltte kuruma,

•Denge bozukluğu,

•Dengesiz ruh hali,

Kişiden kişiye göre değişen güneş çarpması belirtileri bu şekilde görülmektedir. 4-5 yaşından daha küçük çocuklarda ise en yaygın görülen belirtiler kusma, mide bulantısı ve yüksek ateştir. Bu gibi semptomların ortaya çıkması durumunda zaman kaybetmeden doktor kontrolünden geçilmelidir.

Güneş Çarpması Nasıl Geçer?


Güneş çarpması nasıl geçer sorusunun pek çok cevabı vardır. Güneş çarpması problemi yaşayan kişilerin doktor kontrolünden sonra evde uygulayabilecekleri pek çok tedavi yöntemi vardır.

•Soğuk duş

•Bol sıvı tüketimi

•Güneş çarpmasına iyi gelen yiyecekler yemek

Gibi basit ama etkili güneş çarpması tedavi yöntemleri uygulanabilmektedir.


Güneş Çarpması Nasıl Geçer?

Güneş Çarpması Tedavisi Nasıldır?


Güneş çarpmasının yaşanmasını ardından geçen ilk 30 dakika güneş çarpması tedavisi açısından oldukça kritiktir. Vücut sıcaklığının çok yükselmesiyle birlikte ateşin 38.5 dereceye kadar düşürülmesi gerekmektedir. Ateşin 38.5 derecenin üzerinde kalması durumunda hastaların hayati riskinin olduğunu söylemek doğru olacaktır. Bu durumda hayatta kalan hastalarda da karaciğer ve böbrek fonksiyonunda kayıplar meydana gelebilmektedir.

Güneş çarpmasının hayati tehlikeye sebep olmaması için güneş çarpması tedavisi ihmal edilmemelidir. Kan ve idrar tahlili yapılmalı, sıvı tedavisi gerçekleştirilmeli ve vücut ısısını düşürmeye yönelik müdahaleler yapılmalıdır.

Güneş Çarpmasına İyi Gelen Yiyecekler Nelerdir?


Güneş çarpması uygun tedavi yöntemlerinin uygulanmaması durumunda ciddi semptomlar doğurabilecek rahatsızlıklardan birisidir. Güneş çarpması sonrasında güneş çarpmasına iyi gelen yiyecekler tüketilerek ortaya çıkacak semptomların etkisini azaltmak mümkündür. Alanında uzman doktorların hazırladığı güneş çarpmasına iyi gelen yiyecekler listesi;

•Elma sirkesi

•Yoğurt

•Kişniş

•Soğan suyu

•Bitkisel yağlar

Güneş çarpmasına iyi gelen yiyecekler arasında yer almaktadır. Çarpma sonrasında ortaya çıkacak problemleri en aza indirgemek adına bu yiyeceklerin tüketimini gerçekleştirmek oldukça önemlidir.

Güneş Çarpması Kaç Gün Sürer?


Güneş çarpması problemi yaşayan kişilerin merak ettiği bir diğer soru ise güneş çarpması kaç gün sürer sorusudur. Başlangıç ve orta derece güneş çarpmaları uygun tedavi yöntemleri kullanıldığında 1-2 gün sürmektedir.

Güneş Çarpmasından Korunmak İçin Neler Yapılmalıdır?


Güneş çarpmasından korunmak için neler yapılmalıdır? Sorusunu soran kişiler için alanında uzman doktorların hazırladığı bir liste mevcuttur. Bu listede yer alan küçük önemlerle birlikte güneş çarpmasından ve çarpmanın meydana getireceği olumsuz durumlardan korunabilirsiniz. Güneş çarpmasından korunmak için;

•Güneşin dik açı ile geldiği zamanlarda güneş ışığına maruz kalınmamalı,

•Düzenli güneş kremi kullanımı gerçekleştirilmeli,

•Çok sıcak havalarda ve öğle saatlerinde ağır egzersizler yapılmamalı,

•Güneş ışığına maruz kalmış araç ve kapalı alanlarda uzun süre geçirilmemeli,

•Gün içerisinde 2-3 litre sıvı tüketimi gerçekleştirilmeli,

•Yaz aylarında ince, güneş ışığını yansıtacak açık renkli kıyafetler tercih edilmeli,

•Sindirimi kolay olacak yiyecekler tüketilmelidir.

Güneş Çarpması Kaç Gün Sürer?

Güneş çarpması belirtileri görüldüğü an ilk müdahale gerçekleştirilmelidir. Vücut ısısını düşürmeye yönelik gerçekleştirilen ilk müdahale sonrasında doktor kontrolü gerçekleştirilmesi oldukça önemlidir.

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