Güneş Çarpması Nedir? Güneş Çarpmalarının Ölümcül Etkisi!

Havaların ısınmasıyla birlikte güneş çarpması problemi tekrar gündeme geldi. İlk kez duyanların güneş çarpması nedir? sorusunun sormasıyla birlikte pek çok kişi ölümcül güneş çarpmasından korunmanın yollarını aramaya başladı. Peki, güneş çarpmasından nasıl korunulur? Güneş çarpmasının belirtileri nelerdir?





Güneş Çarpması Nedir?



Güneş Çarpması Belirtileri Nelerdir?



Güneş Çarpması Nasıl Geçer?



Güneş Çarpması Tedavisi Nasıldır?



Güneş Çarpmasına İyi Gelen Yiyecekler Nelerdir?



Güneş Çarpması Kaç Gün Sürer?



Güneş Çarpmasından Korunmak İçin Neler Yapılmalıdır?



Güneş çarpması; güneş ışınlarının dik açı ile geldiği yaz aylarında yaşanan ciddi sağlık problemlerinden birisidir. Yüksek derecede sıcakta kalmanın sonucunda ortaya çıkan güneş çarpması vücut ısısının anormal seviyelere çıkmasına sebep olmaktadır.güneş çarpmasının derecesine bağlı olarak çeşitlilik göstermektedir. Kişiden kişiye değişiklik gösteren güneş çarpması belirtileri;•40°C'nin üzerinde ateş,•Deride kızarıklık meydana gelmesi,•Vücutta terleme,•Kalp çarpıntısı,•Tansiyon düşmesi,•Mide bulantısı•Kusma,•Yoğun baş ağrısı,•Nefes almada zorluk,•Bilinç kaybı,•Uyuma isteği,•Ağızda kuruluk,•Ciltte kuruma,•Denge bozukluğu,•Dengesiz ruh hali,Kişiden kişiye göre değişenbu şekilde görülmektedir. 4-5 yaşından daha küçük çocuklarda ise en yaygın görülen belirtiler kusma, mide bulantısı ve yüksek ateştir. Bu gibi semptomların ortaya çıkması durumunda zaman kaybetmeden doktor kontrolünden geçilmelidir.sorusunun pek çok cevabı vardır. Güneş çarpması problemi yaşayan kişilerin doktor kontrolünden sonra evde uygulayabilecekleri pek çok tedavi yöntemi vardır.•Soğuk duş•Bol sıvı tüketimi•Güneş çarpmasına iyi gelen yiyecekler yemekGibi basit ama etkili güneş çarpması tedavi yöntemleri uygulanabilmektedir.Güneş çarpmasının yaşanmasını ardından geçen ilk 30 dakikaaçısından oldukça kritiktir. Vücut sıcaklığının çok yükselmesiyle birlikte ateşin 38.5 dereceye kadar düşürülmesi gerekmektedir. Ateşin 38.5 derecenin üzerinde kalması durumunda hastaların hayati riskinin olduğunu söylemek doğru olacaktır. Bu durumda hayatta kalan hastalarda da karaciğer ve böbrek fonksiyonunda kayıplar meydana gelebilmektedir.Güneş çarpmasının hayati tehlikeye sebep olmaması içinihmal edilmemelidir. Kan ve idrar tahlili yapılmalı, sıvı tedavisi gerçekleştirilmeli ve vücut ısısını düşürmeye yönelik müdahaleler yapılmalıdır.Güneş çarpması uygun tedavi yöntemlerinin uygulanmaması durumunda ciddi semptomlar doğurabilecek rahatsızlıklardan birisidir. Güneş çarpması sonrasındatüketilerek ortaya çıkacak semptomların etkisini azaltmak mümkündür. Alanında uzman doktorların hazırladığı•Elma sirkesi•Yoğurt•Kişniş•Soğan suyu•Bitkisel yağlararasında yer almaktadır. Çarpma sonrasında ortaya çıkacak problemleri en aza indirgemek adına bu yiyeceklerin tüketimini gerçekleştirmek oldukça önemlidir.i yaşayan kişilerin merak ettiği bir diğer soru isesorusudur. Başlangıç ve orta derece güneş çarpmaları uygun tedavi yöntemleri kullanıldığında 1-2 gün sürmektedir.Sorusunu soran kişiler için alanında uzman doktorların hazırladığı bir liste mevcuttur. Bu listede yer alan küçük önemlerle birlikte güneş çarpmasından ve çarpmanın meydana getireceği olumsuz durumlardan korunabilirsiniz.•Güneşin dik açı ile geldiği zamanlarda güneş ışığına maruz kalınmamalı,•Düzenli güneş kremi kullanımı gerçekleştirilmeli,•Çok sıcak havalarda ve öğle saatlerinde ağır egzersizler yapılmamalı,•Güneş ışığına maruz kalmış araç ve kapalı alanlarda uzun süre geçirilmemeli,•Gün içerisinde 2-3 litre sıvı tüketimi gerçekleştirilmeli,•Yaz aylarında ince, güneş ışığını yansıtacak açık renkli kıyafetler tercih edilmeli,•Sindirimi kolay olacak yiyecekler tüketilmelidir.görüldüğü an ilk müdahale gerçekleştirilmelidir. Vücut ısısını düşürmeye yönelik gerçekleştirilen ilk müdahale sonrasında doktor kontrolü gerçekleştirilmesi oldukça önemlidir.