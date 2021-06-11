Egzama Nedir?



Egzama Belirtileri Nelerdir?



Egzama Neden Olur?



Egzama Çeşitleri Nelerdir?



Egzama Nasıl Geçer?



Egzamaya Ne İyi Gelir?



Egzama türlerinin yaygınlaşması sonrasındasorusu pek çok kişi tarafından sorulmaya başlandı. Egzama alanında uzman doktorların tanımına göre cilt yüzeyinde meydana gelen kuruluk ve kabarcık oluşumudur. Ciltte oluşan kuru ve pullu kabarcıklar zamanla çatlayarak mikroorganizmalara açık hale gelir ve egzama hastalığı oluşur.Halk arasında oldukça fazla kişide bulunançeşitli sebeplere bağlı olarak ortaya çıkar. Genel olarak tüm hastalarda aynı belirtileri gösteren egzama hastalığını tanımak oldukça kolaydır.genel olarak şu şekilde sıralanabilmektedir;•Ciltte kuruluk•Kaşıntı•Kabarcık oluşumu•Deride pullanma, kabuklanma ve döküntü•Kızarıklık•İltihap•Saç derisinde kepeklenme•Deride çatlamaEgzama hastalığı çeşitli sebeplerden dolayı ortaya çıkabilen bir hastalıktır. Hastalık türüne göre değişkenlik gösteren egzama sebebi genellikle cildin belirli bir uyaran karşı verdiği tepki olarak ortaya çıkar. Deterjan, kimyasal madde kullanımı, bitki ve hayvan türleriyle temas gibi çeşitli nedenler sonucunda oluşabilmektedir. UzmanlarSorusunu bu şekilde çeşitli sebeplere bağlamaktadır.oluşum şekillerine göre birbirinden ayrılmaktadır. Alanında uzman doktorların açıklamalarına göre egzama çeşitleri;•El Egzaması;arasında zayıf uyaran maddelerin el ile teması ile ortaya çıkan egzama türüdür. Temizlik işçilerinde ve kimyasal ürünlerle sık uğraşan kişilerde görülür.•Atopik Egzama; Alerjik yatkınlığı bulunan kişilerde gçrülen egzama türüdür. Atopik egzama bebeklik döneminde ortaya çıkar ve hastalık yaşın ilerlemesi ile birlikte geçse de tekrarlaması olasıdır.•Seboreik Egzama;arasında neden olduğu bilinmeyen egzama türüdür. Cildin yağlı bölgelerinde meydana gelir ve kızarıklık oluşumuna sebep olur.•Numuler Egzama; Genellikle el, kol ve bacaklarda yaygınlık göstermektedir. Kaşıntı ve lezyonlara sebep olur. Erişkinlerde görülen kronik seyirli egzama türüdür.•Asteatotik Egzama; Cilt yüzeyinde bulunan yağ tabakasının azalması sonucunda ortaya çıkar. Çok sık banyo yapılmasından ve yaşlılık döneminde cilt kuruluğunun meydana gelmesiyle oluşur.•Stres Egzaması; Strese bağlı olarak ortaya çıkan egzama türüdür.Egzama problemi ile karşı karşıya kalanların sorduğu bir diğer soru isesorusudur. Egzama tedavisi egzamanın geçmesi için tek yoldur. Doktor kontrolünde gerçekleştirilensonrasında çeşitli ilaç ve kremler kullanılmalıdır. Egzamanın deriyi kurutan ve kaşıntıya sebep olan bir hastalık olması sebebiyle tedavisinde cilt nemlendiren ve kuruluğu önleyen kremlerin kullanılması oldukça önemlidir.araştırması yapan kişiler pek çok teknik ile karşılaşabilir. Bu durumda vücutta görülen egzama türüne göre tedavi yöntemi seçmek önemli bir rol oynar. Egzamadan korunmak vesürecini hızlandırmak için bu yöntemleri uygulayabilirsiniz.•Egzama olan bölge kaşınmamalıdır.•Vücut nemli ve temiz tutulmalıdır.•Evde sık sık havalandırma yapılmalıdır.•Gün aşırı banyo yapılmalıdır.•Sert keseler kullanılmamalıdır.•Nötr sabunlar tercih edilmelidir.•Banyo sonrası vücut nemlendirilmelidir.•Bağışıklık sistemine dikkat edilmelidir.•Eller iyi bir şekilde nemlendirilmelidir.•Eller ıslak bırakılmamalıdır.•Temizlik sürecinde eldiven kullanılmalıdır.•Yünlü giysiler ciltle temas ettirilmemelidir.•Yünlü, polar halı ve battaniye gibi toz çeken eşyalar özellikle yatak odasından uzak tutulmalıdır.•Stresten uzak durulmaya çalışılmalıdır.•Çiğ sebze ve meyvelere, süt ve süt ürünlerine, et ve et ürünlerine çıplak elle temas edilmemelidir.•Sağlıklı beslenmeye önem verilmelidir.•Yeterli miktarda su tüketimine özen gösterilmelidir.•Egzama sürecinde doktor kontrolü aksatılmamalıdır.ve daha fazlası bu şekilde gerçekleştirilmektedir. Egzama belirtilerinin görülmesi durumunda doktor kontrolü veplanlaması oldukça önemlidir.