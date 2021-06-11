Edirne'de heykel, görünmüyor diye caddenin ortasına taşındı!

Heykellerle gündeme gelen CHP'li belediyeler icraatlerine bir yenisini daha ekledi.



Son olarak CHP'li Edirne Belediyesi heykel taşıma çalışması yaptı.



DEV HEYKELİ CADDENİN ORTASINA TAŞIDILAR



CHP'li Edirne Belediyesi, Bedesten Çarşısı önünde duran dev heykeli yerini 'kimsenin görmediği bir alan' diyerek değiştirme kararı aldı. Heykel kent merkezindeki trafiğe kapalı caddenin ortasına taşındı.



NEDENİ 'AZ GÖRÜNÜYOR' OLMASI



Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan taşımanın nedenini 'az görünüyor' olarak açıkladı. "Pehlivanlar" heykeli geçen yıl belediye tarafından kaldırılan Sevda Çeşmesi'nin yerine yerleştirildi.







"İLGİ EKSİKLİĞİNDEN KAHROLMUŞ BİR HEYKELE DÖNÜŞTÜ"



Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan yaptığı yazılı açıklamada, heykeli kimsenin göremediği bir alanda kalması nedeniyle taşıdıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:



"Yıllar içerisinde yol kotlarının değişmesi, seviyelerin yükselmesi nedeniyle Öktem’in eşsiz eseri maalesef kimsenin görmediği, adeta ilgi eksikliğinden kahrolmuş bir heykele dönüştü"



