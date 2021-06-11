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Başkan Erdoğan'dan cuma namazı sonrası önemli açıklamalar!

Başkan Erdoğan cuma namazı sonrası önemli açıklamalarda bulunuyor..

Güncel / 11 Haziran 2021 Cuma 14:06
Başkan Erdoğan'dan cuma namazı sonrası önemli açıklamalar!

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

BİDEN İLE GÖRÜŞME

Şimdi bildiğiniz gibi bu bir NATO zirvesi. Bu NATO zirvesinde öncelikli olarak NATO ülkeleri olarak neler yapacağız bunlar gündeme gelecek. Türkiye ilk 5'te yerini alan güçlü bir ülke. Türkiye-ABD ilişkilerini Sayın Biden ile ele alma fırsatımız olacak. Boris Johnson'la Macron'la Almanya Şansölyesiyle görüşmemiz var. Tabi bu sayı artar, eksilmez. Böyle bir zincir ikili bir şekilde orada görüşmeleri devam ettireceğiz. Orada sunumlarımız olacak. Yine orada basın açıklamamızı yapacak, en son görüşmemiz Biden ile olacak. Ardından da Azerbaycan'a geçeceğiz. Fuzuli'den İlham Aliyev kardeşimle Şuşa'da buluşarak, iki ülke olarak sözleşmeyi imzalayacağız. Kapsamlı bir sözleşme olacak. Milli maçı beraber izleyeceğiz.

Zirvelerden sonra da inşallah tekrar mesaimize başlayacağız.

Macron ile de görüşeceğiz. Türkiye-Fransa ilişkilerinin olumlu olumsuz yanlarını görüşme imkanımız olacak.

Ermenistan konusu NATO zirvesinde konuşulacak mı?

Oradaki ikili görüşmelerde Ermenistan konusu gündeme geldiğinde bunların hepsini gündeme getireceğiz. Mayın konusunda biz konuyla ilgisi olanlara önce bu işi çözelim diyeceğiz.

Münbiç PKK'nın işgali altında değil, böyle bir şey olmuş olsa bunların karşısına dikilecek olan biz oluruz. Her an gözümüz kulağımız orada.

AŞILAMADA SON DURUM

Aşıda 32 milyonu yakaladık, bir taraftan da aşılarımız geliyor. Gerek BionTech gerek Çin'le yaptığımız anlaşmalar var. Turizm konusunda İngiltere ile bağlantılarımızı, Rusya'dan bir heyetle görüşmeler yapılacak. Bir turist atağı inşallah başlayacak.

Recep Tayyip Erdoğan

 
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