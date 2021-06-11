Aşk Mantık İntikam Oyuncuları Kimdir? Aşk Mantık İntikam Ne Zaman Başlıyor?

Fox Tv'nin yeni dizisi Aşk Mantık İntikam için nefesler tutuldu! İlk bölümü ile ekrana gelecek olan Aşk Mantık İntikam yayın hayatına başlamadan seyircinin dikkatini çekmeyi başardı. Başrollerini Burcu Özberk ve İlhan Şen'in paylaştığı Aşk Mantık İntikam ne zaman başlayacak? Sorusu sosyal medyada gündem oldu. Peki, Aşk Mantık İntikam ne zaman? Aşk Mantık İntikam oyuncuları kimdir?





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