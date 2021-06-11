Aşk Mantık İntikam Oyuncuları Kimdir? Aşk Mantık İntikam Ne Zaman Başlıyor?

Fox Tv'nin yeni dizisi Aşk Mantık İntikam için nefesler tutuldu! İlk bölümü ile ekrana gelecek olan Aşk Mantık İntikam yayın hayatına başlamadan seyircinin dikkatini çekmeyi başardı. Başrollerini Burcu Özberk ve İlhan Şen'in paylaştığı Aşk Mantık İntikam ne zaman başlayacak? Sorusu sosyal medyada gündem oldu. Peki, Aşk Mantık İntikam ne zaman? Aşk Mantık İntikam oyuncuları kimdir?
Aşk Mantık İntikam Ne Zaman Başlayacak?
FOX Tv'nin yeni dizisi Aşk Mantık İntikam'a sayılı günler kala seyirciden Aşk Mantık İntikam ne zaman başlayacak
sorusu gelmeye başladı. Seyircinin yoğun isteği üzerine yapımdan açıklama gecikmedi!
Yeni bölüm fragmanı ile ismini duyuran Aşk Mantık İntikam dizisinin yayın tarihi açıklandı. Heyecanla beklenen Aşk Mantık İntikam 18 Haziran 2021 Cuma günü ilk bölümüyle ekranlara gelecek.
Aşk Mantık İntikam Hangi Kanalda?
İlk bölümüyle 18 Haziran 2021 tarihinde seyircisiyle buluşacak olan Aşk Mantık İntikam dizisi
yayın hayatına FOX TV ekranlarında başlayacak.
Aşk Mantık İntikam Hangi Gün?Aşk Mantık İntikam hangi gün?
sorusunun sorulması üzerine yapımdan açıklama geldi. Aşk Mantık İntikam cuma günleri ekranlara gelecek.
Aşk Mantık İntikam Saat Kaçta?
FOX TV ekranlarında yer alacak diziye sayılı günler kala Aşk Mantık İntikam saat kaçta
tartışması gerçekleşti. Yayın hayatına 18 Haziran tarihinde başlayacak olan Aşk Mantık İntikam saat 20.00'da seyircisiyle buluşacak.
Aşk Mantık İntikam Oyuncuları Kimdir?
Yayın hayatına girmesine sayılı günler kala Aşk Mantık İntikam oyuncuları kimler?
Sorusu gündeme geldi. İşte başrollerini Burcu Özberk ve İlhan Şen'in paylaştığı Aşk Mantık İntikam dizisi oyuncuları!
Aşk Mantık İntikam Esra Kimdir? Aşk Mantık İntikam Burcu ÖzberkAşk Mantık İntikam Esra
karakteri garsonluk yaparak hayatını sürdürmektedir. Yaşam şartlarından sıkılan Esra, standartlarının değişmesi için İlhan Şen'in canlandırdığı Ozan karakteri ile evlenmiştir. Bu evliliğin ardından yaşanan maddi manevi zorluklar sonucunda Esra ve Ozan evliliği bitmiştir. Ozan'dan boşanan Esra, yıllar sonra Ozan'ın zengin bir iş adamı olduğunu görür ve Ozan'ın şirketinde işe başlar.
Aşk Mantık İntikam Ozan Kimdir? Aşk Mantık İntikam İlhan ŞenAşk Mantık İntikam Ozan
karakteri dizide aşık ve masum bir mühendistir. Esra'ya aşık olarak hayatına alan ve Esra'nın yükselme hırsı uğruna kullandığı Ozan boşandıktan sonra şirket sahibi olmuştur. Yıllar sonra şirketinde çalışmaya başlayan eski karısı ile karşılaşır. Kalbi kırılmış Ozan ve kalp kıran taraf olmuş Esra'nın arasındaki aşk dizinin ana konusudur.
Aşk Mantık İntikam Oyuncuları İsimleriAşk Mantık İntikam oyuncu kadrosu
İlhan Şen, Burcu Özberk, Burak Yörük ve Melisa Döngel'in yer aldığı dizide ayrıca Günay Karacaoğlu
, Zeynep Kankonde, Süleyman Atanısev, Mehmet Korhan Fırat, Sevda Baş, Ceren Koç, Birgül Ulusoy
, Tarık Şerbetçioğlu ve Mehmet Yılmaz
gibi başarılı isimlerden oluşuyor.
Aşk Mantık İntikam Konusu Nedir?
Aşk Mantık İntikam konuş Esra ve Ozan'ın aşk hayatını ele almaktadır. Esra hayat standartlarından sıkılan ve hayatını değiştirmek isteyen bir karakterdir. Yaşan standartlarını değiştirmek için mühendis Ozan ile mantık evliliği gerçekleştirir. Bu evliliğin maddi manevi sıkıntılara girmesi sonrasında Esra Ozan'dan ayrılır. Yıllar sonra Ozan ünlü bir iş insanı olduğunda Esra ile tekrar karşılaşır. Ozan'ın şirketinde işe başlayan Esra'ya Ozan'ın intikamı seyirciye şok etkisi yaratacak.Aşk Mantık İntikam ne zaman başlayacak?
Sorularının sorulması üzerine yapımdan yanıt geldi! Aşk Mantık İntikam 18 Haziran 2021 saat 20.00'da FOX TV'de seyircisiyle buluşacak.