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Erken Teşhis Edilmezse Kör Ediyor'! Uzun Süre Bilgisayar Ekranına Bakanlar Dikkat!

Göz tansiyonu, bir diğer adı ile ‘Karasu Hastalığı’ göz içi basıncın yükselmesi sonucunda ortaya çıkan ciddi bir hastalıktır. Erken teşhis edilmemesi durumunda önemli hasarlara sebep olabilen göz tansiyonu…

Sağlık / 10 Haziran 2021 Perşembe 14:57
Erken Teşhis Edilmezse Kör Ediyor'! Uzun Süre Bilgisayar Ekranına Bakanlar Dikkat!

Göz tansiyonu ile ilk kez karşılan kişiler Göz tansiyonu nedir? sormaktadır. Göz tansiyonu veya halk arasında bilinen ismi ile Karasu Hastalığı, göz içi basıncın yükselmesi sonucunda ortaya çıkan göz siniri harabiyetidir. Halk arasında çok sık rastlanan göz tansiyonu, erken teşhis edilmemesi durumunda kalıcı görme bozukluklarına yol açmaktadır.
Normal şartlarda gözün çevresinde bulunan ‘Aköz sıvı' göz tansiyonu olan kişilerde göz içi sıvısının dışa akım yolunda tıkanıklık oluşturmaktadır. Artan göz içi basıncı optik sinir olarak adlandırılan görme sinirine baskı yoluyla zarar verir ve sinirde tahribata sebep olur. Bu durumda doktor kontrolüne gidilerek göz tansiyonu teşhisi gerçekleştirmek mümkündür.


Göz Tansiyonu Kimlerde Görülür?


•İleri yaş grubundakilerde,

•Ailede göz tansiyonu hastalığı bulunanlarda,

•Sigara kullanımı gerçekleştirenlerde,

•Şeker hastalığı olanlarda,

•Miyop olanlarda,

•Uzun dönem kortizon tedavisi gören kişilerde,

•Göz yaralanması geçiren kişilerde,

Göz tansiyonu görülme olasılığı yüksektir. Alanında uzman doktorlar göz tansiyonu kimlerde görülür? Sorusunun cevabını bu şekilde gerçekleştirmektedir.

Göz Tansiyonu Belirtileri Nelerdir?

Göz Tansiyonu Belirtileri Nelerdir?


Göz tansiyonu belirtileri hastalığın seviyesine ve teşhis edilme dönemine göre kişiden kişide farklılık gösterebilmektedir. Göz tansiyonu belirtileri erken evrelerde kendisini çok göstermemesi sebebiyle doktor kontrolü gerçekleştirilmeden anlamak oldukça zordur.

• Göz içi sıvısının salınım farklılığından kaynaklanan baş ağrısı

•Göz çevresinde ağrı

•Gün içerisinde meydana gelen geçici görme bulanıklıkları

•Gözde sertlik hissi

•Göz içerisinde meydana gelen kızarıklık

•Gözler arasında meydana gelen boyut farkı

Göz tansiyonu belirtileri arasında yer almaktadır. Bu belirtilerin bir tanesi hissedilse dahi doktor kontrolünden geçilmesi ciddi semptomların olmaması adına oldukça önemlidir.

Göz Tansiyonu Tedavisi Nasıldır?


Göz tansiyonu tedavisi sürecinde göz damlası kullanılmaktadır. Doktor kontrolünde verilen göz damlalarının yanı sıra cerrahi seçenekler ve lazer girişimleri de göz tansiyonu tedavisinde başvurulan seçenekler arasında yer almaktadır. Göz tansiyonu seviyesi tedavi sürecine ve tedavi yöntemine etki etmektedir.

Göz Tansiyonu İyileşir mi?


Göz tansiyonu iyileşir mi? sorusunun gündem olmasının ardından alanında uzman kişiler göz tansiyonunun tamamen iyileşemeyeceği yanıtını gerçekleştirdi. Bu durumun esas sebebi sinir dokularının kendini yenileme kabiliyetine sahip olmamasıdır. Tedavinin gerçekleştirilmesi durumunda ekstra hasarların yaşanması önlenmektedir. Göz tansiyonu tedavi edilmemesi durumunda görme kaybının artmasına ve kalıcı körlüğe sebep olur.

Göz Tansiyonu Belirtileri Nelerdir?

Göz Tansiyonu Olanlar Ne Yemeli?


Göz tansiyonun olan kişilerin sağlıklı beslenmesi hastalığın olumlu seyretmesi açısından oldukça önemlidir. Peki, göz tansiyonu olanlar ne yemeli?

•Yeşil yapraklı sebzeler

•Somon

•Portakal

•Kayısı

•Patlıcan

•Deniz ürünleri

Göz Tansiyonuna Ne İyi Gelir?


Sinir kaynaklı bir hastalık olması sebebiyle göz tansiyonuna ne iyi gelir sorusunun cevabı sadece bu amaçla üretilen ilaçları kapsamaktadır. Göz tansiyonu;

•İlaçlar

•Lazer

•Göz ameliyatı

Uygulamaları sonucunda tedavi olabilmektedir. Hasta bu süreçte ilaç kullanımına ve doktor kontrolüne dikkat etmelidir.

Göz Tansiyonuna Ne İyi Gelir?

Göz tansiyonu olanlar nelere dikkat etmeli? Sorusunu soranları ise pek çok doktor kalıcı hasarlara sebep olacak aktivitelerden uzak durması konusunda uyarmaktadır. Özellikle aşırı sigara ve alkol kullanımı gerçekleştiren kişilerin göz tansiyonunun daha hızlı bir şekilde ilerlediği tespit edilmiştir. Sağlıklı beslenme, alkol ve sigaradan uzak durmak, egzersiz yapmak gibi temel ama önemli kurallar göz önünde bulundurulduğunda göz tansiyonu (glukom) kontrol altına alınabilmektedir.

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