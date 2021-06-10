Erken Teşhis Edilmezse Kör Ediyor'! Uzun Süre Bilgisayar Ekranına Bakanlar Dikkat!

Göz tansiyonu ile ilk kez karşılan kişiler Göz tansiyonu nedir? sormaktadır. Göz tansiyonu veya halk arasında bilinen ismi ile Karasu Hastalığı, göz içi basıncın yükselmesi sonucunda ortaya çıkan göz siniri harabiyetidir. Halk arasında çok sık rastlanan göz tansiyonu, erken teşhis edilmemesi durumunda kalıcı görme bozukluklarına yol açmaktadır.

Normal şartlarda gözün çevresinde bulunan ‘Aköz sıvı' göz tansiyonu olan kişilerde göz içi sıvısının dışa akım yolunda tıkanıklık oluşturmaktadır. Artan göz içi basıncı optik sinir olarak adlandırılan görme sinirine baskı yoluyla zarar verir ve sinirde tahribata sebep olur. Bu durumda doktor kontrolüne gidilerek göz tansiyonu teşhisi gerçekleştirmek mümkündür.







Göz Tansiyonu Kimlerde Görülür?

Göz Tansiyonu Belirtileri Nelerdir?



Göz Tansiyonu Tedavisi Nasıldır?



Göz Tansiyonu İyileşir mi?



Göz Tansiyonu Olanlar Ne Yemeli?



Göz Tansiyonuna Ne İyi Gelir?



•İleri yaş grubundakilerde,•Ailede göz tansiyonu hastalığı bulunanlarda,•Sigara kullanımı gerçekleştirenlerde,•Şeker hastalığı olanlarda,•Miyop olanlarda,•Uzun dönem kortizon tedavisi gören kişilerde,•Göz yaralanması geçiren kişilerde,Göz tansiyonu görülme olasılığı yüksektir. Alanında uzman doktorlarSorusunun cevabını bu şekilde gerçekleştirmektedir.hastalığın seviyesine ve teşhis edilme dönemine göre kişiden kişide farklılık gösterebilmektedir. Göz tansiyonu belirtileri erken evrelerde kendisini çok göstermemesi sebebiyle doktor kontrolü gerçekleştirilmeden anlamak oldukça zordur.• Göz içi sıvısının salınım farklılığından kaynaklanan baş ağrısı•Göz çevresinde ağrı•Gün içerisinde meydana gelen geçici görme bulanıklıkları•Gözde sertlik hissi•Göz içerisinde meydana gelen kızarıklık•Gözler arasında meydana gelen boyut farkıGöz tansiyonu belirtileri arasında yer almaktadır. Bu belirtilerin bir tanesi hissedilse dahi doktor kontrolünden geçilmesi ciddi semptomların olmaması adına oldukça önemlidir.sürecinde göz damlası kullanılmaktadır. Doktor kontrolünde verilen göz damlalarının yanı sıra cerrahi seçenekler ve lazer girişimleri de göz tansiyonu tedavisinde başvurulan seçenekler arasında yer almaktadır.tedavi sürecine ve tedavi yöntemine etki etmektedir.sorusunun gündem olmasının ardından alanında uzman kişiler göz tansiyonunun tamamen iyileşemeyeceği yanıtını gerçekleştirdi. Bu durumun esas sebebi sinir dokularının kendini yenileme kabiliyetine sahip olmamasıdır. Tedavinin gerçekleştirilmesi durumunda ekstra hasarların yaşanması önlenmektedir.edilmemesi durumunda görme kaybının artmasına ve kalıcı körlüğe sebep olur.Göz tansiyonun olan kişilerin sağlıklı beslenmesi hastalığın olumlu seyretmesi açısından oldukça önemlidir. Peki,•Yeşil yapraklı sebzeler•Somon•Portakal•Kayısı•Patlıcan•Deniz ürünleriSinir kaynaklı bir hastalık olması sebebiylesorusunun cevabı sadece bu amaçla üretilen ilaçları kapsamaktadır. Göz tansiyonu;•İlaçlar•Lazer•Göz ameliyatıUygulamaları sonucunda tedavi olabilmektedir. Hasta bu süreçte ilaç kullanımına ve doktor kontrolüne dikkat etmelidir.Sorusunu soranları ise pek çok doktor kalıcı hasarlara sebep olacak aktivitelerden uzak durması konusunda uyarmaktadır. Özellikle aşırı sigara ve alkol kullanımı gerçekleştiren kişilerin göz tansiyonunun daha hızlı bir şekilde ilerlediği tespit edilmiştir. Sağlıklı beslenme, alkol ve sigaradan uzak durmak, egzersiz yapmak gibi temel ama önemli kurallar göz önünde bulundurulduğundakontrol altına alınabilmektedir.