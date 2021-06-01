Bankada parası olanlar dikkat! İndirim 2 ay daha sürecek

Türk lirasının değerini korumak, birikimlerin Türk lirası cinsinden açılmış mevduat ve katılım hesaplarında tutulmasını sağlamak ve yastık altı birikimlerin bu hesaplarda değerlendirilmesini teşvik etmek amacıyla uygulanan TL mevduatları için stopaj desteği uygulamasına ilişkin süre Haziran ve Temmuz ayını kapsamak üzere 2 ay daha uzatıldı.



Mevduat faizi için stopaj indirimi süresi 2 ay uzatıldı



STOPAJ DESTEĞİ 3. KEZ UZATILDI



Eylül 2020'de 3 aylığına getirilen düzenleme Aralık 2020'de 3 ay daha uzatılmıştı. Mart 2021'de ise stopaj indirimlerinin 2 ay daha devam etmesine karar verilmişti. Böylece mevduatlarda stopaj desteği üçüncü kez uzatılmış oldu.