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6 ay geri ödemesiz 200 bin TL kredide flaş gelişme: Bugün başlıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği Nefes Kredisi başvuruları bugün resmen başlıyor. Reel ekonomiye can suyu olacak Nefes Kredisi'ne başvurular bugün başlıyor. Maksimum 200 bin liraya kadar kullandırılacak kredi KOBİ'lerin nakit dengesinin sağlamlaştırılmasına katkı sağlayacak.

Ekonomi / 1 Haziran 2021 Salı 09:15
6 ay geri ödemesiz 200 bin TL kredide flaş gelişme: Bugün başlıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği geri ödemesiz 200 bin TL'ye kadar olan nefes Kredisi başvuruları bugünden itibaren başlıyor. İşletmeler sermaye ihtiyaçlarını kolay, hızlı, ödemesiz dönemli ve düşük maliyetli desteklerle finanse edebilecek.

200 BİN TL...

Paket kapsamında maksimum 200 bin liraya kadar kullandırılacak kredi işletmelerin maaş, kira, tedarik harcamaları başta olmak işletme giderleri karşılığı kullandırılacak. Böylece dağıtılan kaynak reel ekonomiye aktarılacak.

ÜYELİK BELGESİ YETERLİ

Nefes Kredi Paketi Hazine ve Maliye Bakanlığı koordinasyonunda 10 bankanın katılımı, TOBB ve Kredi Garanti Fonu işbirliği ile hayata geçiriliyor. Buna göre, cirosu 10 milyon liranın altında olan ve 2020 cirosunda 2019'a göre yüzde 25 kayıp yaşayan firmalar bugünden itibaren üye oldukları oda ve borsalardan alacakları üyelik belgesiyle banka şubelerine başvurabilecek.

KİMLER 200 BİN TL OLARAK KULLANABİLECEK?

Krediden faydalanmak isteyen işletmeler, üyelik belgesini oda-borsalara gitmeden, çevrim içi ortamda TOBB veya oda-borsaların sistemlerinden e-belge olarak da edinebilecek. Geçen yıl cirosu 1 milyon lirayı aşmayan işletmelere azami 50 bin lira, cirosu 1-10 milyon lira olanlar da azami 200 bin lira kredi kullanabilecek.

6 AY ÖDEMESİZ DÖNEM

İşletmelere 6 ay ödemesiz dönem imkânı sağlanacak nefes kredisi uygulamasında, kredi geri ödemeleri 12 eşit taksitte yapılacak. Söz konusu uygulamada Hazine destekli KGF kefaleti sağlanacak olup, faiz oranı yıllık yüzde 17.5 olarak belirlendi.

NEFES KREDİSİNİ HANGİ BANBAKAR VERİYOR?

Katılım sağlayacak bankalar Ziraat, Vakıflar Bankası, Halk Bankası, İş, Garanti Bankası, Yapı ve Kredi, Akbank, Denizbank, Ziraat Katılım, Vakıf Katılım olarak belirlenmişti.

EKONOMİYİ OLUMLU ETKİLEYECEK

Nefes kredisine ilişkin üç kamu bankasından açıklama geldi. Ziraat Bankası'nca yapılan açıklamada, 'Nefes Kredisi, KOBİ'lerin işletme sermayesi ihtiyaçlarını kolay, hızlı, ödemesiz dönemli ve düşük maliyetli desteklerle finanse ederek nakit dengelerinin sağlamlaştırılmasına katkı sunacak. İşletmelerin üye oldukları oda/borsadan alacakları 'TOBB Nefes Kredisi Başvurusu' ibareli faaliyet belgesi ile birlikte Ziraat Bankası şubelerine başvuru yapmaları yeterli' denildi.

Recep Tayyip Erdoğan


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