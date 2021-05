Pazar esnafı tezgah açıyor! Hangi semtte hangi pazar açık?

Koronavirüs tedbirlerine yönelik uygulanan tam kapanma kapsamında market ve manavlar açıkken pazar esnafı tezgah açmak istediklerine yönelik talebi İçişleri'ne iletti. Bakanlık, pazarcıların talebini kabul etti.



Bugün tezgah açacak olan pazarcılar, dün gece Bayrampaşa halinde yoğunluğa neden oldu.



Havadan çekilen görüntülerde haldeki araç kalabalığı dikkati çekerken, pazarlar bugün saat 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak.



"BAZI MALLARDA FİYATLAR ARTTI"

Halde yoğunluk olduğu söyleyen hal esnafı Hasan Dalgalı, "Pazarların yeniden açılması dolayısıyla halimizde iki gündür yoğunluk var. Bazı mallarımızda fiyat artışı söz konusu. Şu an pazarcı esnafı en çok çilek, kayısı ve domates tercih ediyor. Çilekler şu anda 14 liradan domates ise 3 buçuk lira ile 5 lira arasında satılıyor. Diğer meyve ve sebzelerde bir artış söz konusu değil" dedi.



"HAFTADA 2 GÜN PAZARLAR AÇIK OLMALI"

Pazarcı esnafının mal almaya korktuğu belirten hal esnafı Süleyman Özdayan şu ifadeleri kullandı;



"Pazarcının şu an sıkıntıları var. Halden aldığım ürünü pazarda satabilir mi diye düşünüyor. Bugün pazarcıların bazıları hale bile gelmedi. En az haftada iki gün pazarlar açık olsaydı pazarcı esnafı da daha rahat olurdu. Şu hal de yoğunluk var.



"SATAMAM KORKUSU VAR"

Pazarcı esnafı geliyor ancak istediği malı alamıyor.Satamam diye korkuyor. Esnaf şu an meyveler arasında en çok çilek, şeftali, nektarı, erik, kavun ve karpuz tercih ediliyor. Çileğin kilosu şu an da 10 liradan satılıyor. Nektarı 12 lira şeftali ise 10 liradan satılıyor."



"ESNAF MAL ALSA DA TEREDDÜT EDİYOR"

Hal esnafı Nihat Dayan, "Hafta içi pazarlar olmadığı zaman hal ölü durumda. O yüzden bugün yoğunluk söz konusu. Esnaf mal alsa da tereddüt ediyor 'acaba bu ürünü satabilir miyim' diyor. Biz en çok domates satıyoruz. Bizde domatesin kilosunu 3 buçuk lira ile 4 buçuk lira arasında satıyor" dedi.



"BUGÜN ELİMİZDE MAL KALIRSA ÇÖPE ATMAMIZ GEREKECEK"

Halden aldığı mallarla Güngören pazarına satacağını belirten pazarcı Abdulkadir Kocaağa, "Halden sebze aldık. Aldığımız mallar oldukça pahalı. Şu an yoğunluktan dolayı hale girmekte zorlandık" diye konuştu. Pazarcı Selahattin Dinç ise "Pazarların sadece cumartesi olması biz pazarcılar için çok sıkıntılı bir durum. Bugün elimizde mal kalırsa malları çöpe atmamız gerekecek" diye konuştu.



"GÜNLÜK ÜÇ BEŞ PARÇA MAL ALDIM"

Halde sebze ve meyvelerin fiyatlarının yüksek olduğunu vurgulayan pazarcı Kadir Karabulut, "Şu an hal oldukça yoğun ama fiyatlar çok yüksek. Bir haftadır halde mallar çöpe gitti. Şimdi biz bu ürünleri pazarda satamazsak yine çöpe gidecek. O yüzden sadece bir günlük üç beş parça mal adım" ifadelerini kullandı.



İSTANBUL'DA İLÇE İLÇE KURULACAK PAZAR YERLERİ LİSTESİ

İstanbul Umum Pazarcılar Esnaf Odası'nın paylaştığı bilgiye göre yarın açık olacak pazarlar şöyle;



AVRUPA YAKASI



Arnavutköy



Hadımköy Toki 4.Etap Pazartesi Pazarı,

Arnavutköy (İslambey Mahallesi) Pazartesi Pazarı,

Haraççı Pazartesi Pazarı,

Arnavutköy Salı Pazarı,

Taşoluk Salı Pazarı,

İmrahor Mahallesi Çarşamba Pazarı,

Bolluca Çarşamba Pazarı,

Hadımköy Çarşamba Pazarı,

Arnavutköy (Nene Hatun Mahallesi) Çarşamba Pazarı,

Taşoluk Toki Perşembe Pazarı,

Arnavutköy Perşembe Pazarı,

Haraççı Cuma Pazarı,

Boğazköy Cuma Pazarı,

Bolluca Cumartesi Pazarı,

Durusu Cumartesi Pazarı,

Hadımköy Cumartesi Pazarı,

Deliklikaya Cumartesi Pazarı,

Arnavutköy Cumartesi Pazarı,

Boğazköy Pazar Pazarı,

Hadımköy Ömerli Pazar Pazarı,

Arnavutköy Pazar Pazarı,



Avcılar



Firüzköy Pazartesi Pazarı,

Üniversite Salı Pazarı,

Merkez Çarşamba Pazarı,

Gümüşpala Perşembe Pazarı,

Yeşilkent Perşembe Pazarı,

Tahtakale Perşembe Pazarı,

M.K.Paşa Cuma Pazarı,

Ambarlı Siteler Cumartesi Pazarı,

Cihangir (İgs) Cumartesi Pazarı,

Firüzköy Cumartesi Pazarı,

Denizköşkler (Şükrü Bey) Pazar Pazarı,

Yeşilkent Pazar Pazarı,



Bahçelievler



Kocasinan (Üçevler) Çarşamba Pazarı,

Kocasinan Cuma Pazarı,

Yenibosna Cumartesi Pazarı,

Zafer Mahallesi Pazar Pazarı,

Şirinevler Pazar Pazarı,



Bağcılar



Fevziçakmak Çarşamba Pazarı,

Çınar Mahallesi Perşembe Pazarı,

Demirkapı Cuma Pazarı,

Yıldıztepe Cuma Pazarı,

Evren Cumartesi Pazarı,

Yüzyıl Cumartesi Pazarı,

Göztepe Cumartesi Pazarı,

Barbaros Cumartesi Pazarı,

Yavuzselim Cumartesi Pazarı,

Güneşli Pazar Pazarı,



Bakırköy



Osmaniye Salı Pazarı,

Yeşilköy Çarşamba Pazarı,

Yenimahalle Perşembe Pazarı,

Çırpıcı Cumartesi Pazarı,

Şenlikköy Pazar Pazarı,



Başakşehir



Kayaşehir Pazartesi Pazarı,

Güvercintepe Pazartesi Pazarı,

Bahçeşehir (Pazartürk) Salı Pazarı,

Şahintepe Salı Pazarı,

Güvercintepe Çarşamba Pazarı,

Başakşehir Perşembe Pazarı,

Ziya Gökalp Cuma Pazarı,

Kayaşehir Cuma Pazarı,

Merkez Cumartesi Pazarı,

Bahçeşehir Cumartesi Pazarı,



Bayrampaşa



Bereç - Cicoz Yolu Pazartesi Pazarı,

Kocatepe Mega Center Çarşamba Pazarı,

Altıntepsi Perşembe Pazarı,

Yıldırım Cuma Pazarı,

Kocatepe Mega Center Cumartesi Pazarı,



Beşiktaş



Arnavutköy Salı Pazarı,

Levent Salı Pazarı,

Ortaköy Çarşamba Pazarı,

Ulus Perşembe Pazarı,

Dikilitaş Perşembe Pazarı,

Cumartesi Cumartesi Pazarı,



Beylikdüzü



İhlas Marmara Salı Pazarı,

Beylik Pazar Pazarı,

Yakuplu Perşembe Pazarı,

Gürpınar Cuma Pazarı,

Organik Pazar Cumartesi Pazarı,

Yakuplu Pazar Pazar Pazarı,

Kavaklı Pazar Pazarı,



Beyoğlu



Arabacılar Pazartesi Pazarı,

Kulaksız Salı Pazarı,

Kalaycıbahçe Çarşamba Pazarı,

Piyale Paşa Perşembe Pazarı,

Bademlik Perşembe Pazarı,

Kasım Paşa Cuma Pazarı,

Örnektepe Cumartesi Pazarı,

Yenişehir (Dolapdere) Pazar Pazarı,

Çıksalın Pazar Pazarı,



Büyükçekmece





Tepecik Pazartesi Pazarı,

Dizdariye Salı Pazarı,

Güzelce Çarşamba Pazarı,

Muratçeşme Çarşamba Pazarı,

Türkoba Perşembe Pazarı,

Tepecik Perşembe Pazarı,

Pazaroba (Mimaroba) Cuma Pazarı,

Kumburgaz Cuma Pazarı,

Büyükçekmece (Fatih Kemerdere) Cumartesi Pazarı,

Mimarsinan Cumartesi Pazarı,

Çakmaklı Cumartesi Pazarı,

Celaliye-Kamiloba Cumartesi Pazarı,



Çatalca



Merkez Perşembe Pazarı,



Esenler



Kazım Karabekir Pazartesi Pazarı,

Havaalanı Mahallesi Salı Pazarı,

M.Sinan Mahallesi (Fevzi Çakmak) Salı Pazarı,

Nine Hatun (Üçyüzlü) Çarşamba Pazarı,

Kemer (Fevzi Çakmak) Çarşamba Pazarı,

Turgut Reis Mahallesi (Tepe) Perşembe Pazarı,

Tuna (Karabayır) Cuma Pazarı,

Fatih Mahallesi (Üçyüzlü) Cuma Pazarı,

Menderes Mahallesi Cumartesi Pazarı,

Namık Kemal Cumartesi Pazarı,

Oruç Reis Pazar Pazarı,

Havaalanı Pazar Pazarı,



Esenyurt



Yenikent Kapalı Çarşamba Pazarı,

Yunus Emre Akçaburgaz Kapalı Perşembe Pazarı,

İncirtepe Açık Perşembe Pazarı,

Talatpaşa Kapalı Cuma Pazarı,

Kıraç Açık Cuma Pazarı,

Orhangazi Açık Cuma Pazarı,

Beygah Kapalı Cumartesi Pazarı,

Örnek Açık Cumartesi Pazarı,

Mehterçeşme Açık Pazar Pazarı,



Eyüp



Yeşilpınar Pazartesi Pazarı,

Silahtar Salı Pazarı,

Kemerburgaz Salı Pazarı,

Topçular Salı Pazarı,

Karadolap Çarşamba Pazarı,

Rami Perşembe Pazarı,

Göktürk Perşembe Pazarı,

Esentepe Perşembe Pazarı,

Otakçılar Perşembe Pazarı,

İslambey Cuma Pazarı,

Parseller (Çırçır) Cuma Pazarı,

Yeşilpınar Cumartesi Pazarı,

Güzeltepe Cumartesi Pazarı,

Defterdar Cumartesi Pazarı,

Alibeyköy Pazar Pazarı,

Akşemsettin Pazar Pazarı,



Fatih



Unkapanı Pazartesi Pazarı,

Karagümrük Pazartesi Pazarı,

Şehremini Salı Pazarı,

Kocamustafapaşa Cumartesi Pazarı,



Gaziosmanpaşa



Yeni Mahalle (Paşa Mahallesi) Pazartesi Pazarı,

500 Evler Salı Pazarı,

Karayolları Salı Pazarı,

Bağlarbaşı Çarşamba Pazarı,

Barboros Hayrettin Paşa Mahallesi Perşembe Pazarı,

Kazım Karabekir Mahallesi Perşembe Pazarı,

Karlıtepe - Yaylabaşı Cuma Pazarı,

Küçükköy Cumartesi Pazarı,

Karadeniz Mahallesi Pazar Pazarı,

Dörtyol Pazar Pazarı,



Güngören



Camlıkahve (Mareşal Çakmak) Pazartesi Pazarı,

Gençosman Pazartesi Pazarı,

Gençosman Salı Pazarı,

Haznedar Merkez Perşembe Pazarı,

Mezkez Cuma Pazarı,

Tozkoparan Cumartesi Pazarı,

Merter Pazar Pazarı,

Güneştepe Pazar Pazarı,



Kağıthane



Gürsel Pazartesi Pazarı,

Çeliktepe Pazartesi Pazarı,

Hamidiye Pazartesi Pazarı,

Nurtepe Çarşamba Pazarı,

Sanayi Mahallesi Perşembe Pazarı,

Gazhane Cuma Pazarı,

Gültepe Cuma Pazarı,

Çağlayan Dere Cumartesi Pazarı,

Seyrantepe Pazar Pazarı,



Sarıyer



Demirciköy Pazartesi Pazarı,

Reşitpaşa Salı Pazarı,

Kozdere Ptt Evleri Salı Pazarı,

Bahçeköy Kemer Salı Pazarı,

Zekeriyaköy Salı Pazarı,

Sarıyer Merkez Çarşamba Pazarı,

Bahçeköy Çarşamba Pazarı,

Ayazağa Merkez Çarşamba Pazarı,

Ömürtepe Perşembe Pazarı,

Koru Perşembe Pazarı,

Çayırbaşı Cuma Pazarı,

Yeniköy Cuma Pazarı,

Kilyos Cuma Pazarı,

İstinye Dereiçi Cumartesi Pazarı,

Rumeli Hisarüstü Cumartesi Pazarı,

Rumeli Kavak Cumartesi Pazarı,

Kasapçayırı Cumartesi Pazarı,

Fsm Mahallesi Pazar Pazarı,

Bağlar Mevkii Pazar Pazarı,

Ayazağa Yeşiltepe Pazar Pazarı,

Uskumruköy Pazar Pazarı,

Kocataş Pazar Pazarı,



Silivri



Pazartesi Pazartesi Pazarı,

B.Çavuşlu Salı Pazarı,

Gümüşyaka Modern Kapalı Çarşamba Pazarı,

Ortaköy Çarşamba Pazarı,

Değirmenköy Çarşamba Pazarı,

Perşembe Perşembe Pazarı,

Silivri Merkez (Ali Paşa Caddesi) Cuma Pazarı,

Kavaklı Cuma Pazarı,

Çanta Cumartesi Pazarı,

Selimpaşa Pazar Pazarı,



Sultangazi



Cebeci Mh. Pazartesi Pazarı,

Habipler Mh Pazartesi Pazarı,

Gazi Mahallesi Salı Pazarı,

Sultançiftliği (Uğur Mumcu) Salı Pazarı,

Uğurmumcu Mahallesi Çarşamba Pazarı,

Gazi Mahallesi Perşembe Pazarı,

Esentepe Mahallesi Perşembe Pazarı,

Cebeci Mahallesi Cuma Pazarı,

Cumhuriyet Mahallesi Cuma Pazarı,

Yayla Mahallesi Cumartesi Pazarı,

50.Yıl Mahallesi Cumartesi Pazarı,

Malkoçoğlu Mahallesi Cumartesi Pazarı,

Gazi Mahallesi Cumartesi Pazarı,

İsmetpaşa Mahallesi Pazar Pazarı,

Zübeydehanım Pazar Pazarı,



Şişli



Feriköy (Lalaşahin) Pazartesi Pazarı,

Okmeydanı Salı Pazarı,

Cin Deresi Çarşamba Pazarı,

Fulya Çarşamba Pazarı,

Feriköy Lalaşahin Perşembe Pazarı,

Feriköy Lalaşahin Tekstil Cuma Pazarı,

Kuştepe Cumartesi Pazarı,

Feriköy Lalaşahin Organik Cumartesi Pazarı,

Halide Edip Cumartesi Pazarı,

Feriköy Lalaşahin Antika Pazar Pazarı,

Mecidiyeköy Pazar Pazarı,



Zeytinburnu



Gökalp Mahallesi Salı Pazarı,

Veliefendi Mahallesi Çarşamba Pazarı,

Merkezefendi Mahallesi Cumartesi Pazarı,

Sümer Mahallesi Pazar Pazarı,



Küçükçekmece



Sögütlüçeşme Pazartesi Pazarı,

İnönü Pazartesi Pazarı,

Kanarya Mahallesi Pazartesi Pazarı,

Bezirganbahçe Pazartesi Pazarı,

İkitelli (Atatürk Mahallesi) Salı Pazarı,

Yeşilova Salı Pazarı,

Tevfikbey Çarşamba Pazarı,

Halkalı Çarşamba Pazarı,

Yarımburgaz Çarşamba Pazarı,

Gültepe (Sultanmurat) Perşembe Pazarı,

İkitelli (Atatürk Mahallesi) Perşembe Pazarı,

Kanarya Perşembe Pazarı,

Çamlıkaltı (Halkalı) Perşembe Pazarı,

Fatih Cuma Pazarı,

M.Akif Cuma Pazarı,

Halkalı Merkez Cumartesi Pazarı,

Sultanmurat (Fevzi Çakmak) Cumartesi Pazarı,

İnönü Cumartesi Pazarı,

Organik Pazar Pazarı,

Yeni Mahallesi (Tepeüstü) Pazar Pazarı,

Atatürk Pazar Pazar Pazarı,



ANADOLU YAKASI



Ataşehir



Yenişehir Cumartesi Pazarı,

Örnek Pazar Pazarı,

Küçükbakkalköy Pazar Pazarı,



Beykoz



Paşabahçe Pazartesi Pazarı,

Paşabahçe Perşembe Pazarı,

Kavacık Dörtyol Cuma Pazarı,

Çavuşpaşa Pazar Pazarı,



Çekmeköy



Ömerli Pazartesi Pazarı,

Taşdelen Salı Mehmet Akif Mahallesi Salı Pazarı,

Taşdelen Salı Soğukpınar Mahallesi Salı Pazarı,

Çekmeköy Kapalı Ulus Cumartesi Pazarı,



Kadıköy



Göztepe Pazartesi Pazarı,

Acıbadem Perşembe Pazarı,

Erenköy Perşembe Pazarı,

Kadıköy Kapalı Cuma Pazarı,

Fikirtepe Cuma Pazarı,

Sahrayıcedit Cumartesi Pazarı,



Kartal



Hürriyet Salı Pazarı,

Soğanlık Yenimahallesi Çarşamba Pazarı,

Uğur Mumcu Cumartesi Pazarı,

Çavuşoğlu Cumartesi Pazarı,

Topselvi Pazar Pazarı,



Maltepe



Yüzevler Bağlarbaşı Çarşamba Pazarı,

Gülensu Çarşamba Pazarı,

Küçükyalı Perşembe Pazarı,

Aydınevler Cumartesi Pazarı,

Zümrütevler Cumartesi Pazarı,

Esenkent Cumartesi Pazarı,

Fındıklı Pazar Pazarı,



Pendik



Esenyalı Pazartesi Pazarı,

450 Konutlar Pazartesi Pazarı,

Pendik Cumartesi Pazarı,

Güllü Bağlar Cumartesi Pazarı,

Aydos Cumartesi Pazarı,

Kavakpınar Pazar Pazarı,



Sancaktepe



Veysel Karani Salı Pazarı,

Akpınar Salı Pazarı,

Yenidoğan Çarşamba Pazarı,

Eyüp Sultan Cuma Pazarı,

Uysal Cumartesi Pazarı,



Sultanbeyli



Ahmet Yesevi Mahallesi Pazartesi Pazarı,

Necip Fazıl Mahallesi Salı Pazarı,

Mehmet Akif Mahallesi Çarşamba Pazarı,

Akşemsettin Mahallesi Çarşamba Pazarı,

Yavuz Selim Mahallesi Perşembe Pazarı,

Hasanpaşa Mahallesi Cuma Pazarı,

Battalgazi Mahallesi Cumartesi Pazarı,

Mecidiye Mahallesi Pazar Pazarı,



Tuzla



İstasyon Pazartesi Pazarı,

Aydınlı Salı Pazarı,

Aydıntepe Çarşamba Pazarı,

Yayla Perşembe Pazarı,

Şifa Mahallesi Perşembe Pazarı,

Evliya Çelebi Cumartesi Pazarı,

Konaşlı Pazar Pazarı,

Tuzla Merkez Pazar Pazarı,



Ümraniye



Hekimbaşı Pazartesi Pazarı,

Acısu Pazartesi Pazarı,

Çamgaz Pazartesi Pazarı,

Esenkent Salı Pazarı,

İnkılap Salı Pazarı,

Ihlamurkuyu Çarşamba Pazarı,

Kemerdere Çarşamba Pazarı,

Tatlısu Çarşamba Pazarı,

Ademyavuz Perşembe Pazarı,

Armağanevler Perşembe Pazarı,

Kazım Karabekir Cuma Pazarı,

Esenşehir Cuma Pazarı,

Çakmak Cuma Pazarı,

Ümraniye Merkez Cumartesi Pazarı,

Kocatepe Cumartesi Pazarı,

Atakent Pazar Pazarı,

Dudullu Pazar Pazarı.