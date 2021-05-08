USD (Alış - Satış) : 8,27 - 8,28 EURO (Alış - Satış) : 9,96 - 9,98

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır annelerini İstanbul'daki iftar organizasyonunda konuk ediyor.

Güncel / 8 Mayıs 2021 Cumartesi 22:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleriyle Vahdettin Köşkü'nde iftar yemeğinde bir araya geldi.
 
Erdoğan'a, eşi Emine Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da eşlik etti.
 
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır anneleri ile iftar programında önemli açıklamalarda bulunuyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
 
Terör örgütünün elindeki son evladımız da ailesine kavuşana kadar bu mücadelemizi sürdüreceğiz.
 
Türkiye'de başaramadıklarını Suriye'de yapmaya çalışanları hayal kırıklığına uğratacağız.
 
Kandil'i çökerteceğiz, Kandil onlara karanlık olacak. Terör örgütü artık zor duruma düşmüştür.
 
PKK'nın şu anda dertleri büyük, sıkıntıları büyük. Artık kaçacak delik arıyorlar.
 
Terör örgütü içindeki tüm gençlerimize sesleniyorum. Yarın Anneler Günü, annelerinizi üzmeyin. Ne yapıp ne edin annelerinize dönün.
 
Türkiye kendisini bu bataklıktan kurtarmak isteyen her gence adli konudan yeni bir hayat konusunda destek verecektir.
 
Bin yıllık ortak coğrafyamızı türlü hile ve desiselerle parçalara ayırıp hem fiziken hem zihnen sömürme peşinde olanlara meydanı bırakmayacağız.
 
Onlar kaçacak biz kovalayacağız, Kandil'i de bunlara zindan edeceğiz. Belki zor olacak ama zafer siz inanan annelerin olacaktır.
 
İsrail'in saldırıları
Mukaddes şehir Kudüs'ün şerefini korumak her bir Müslüman'ın boynunun borcudur. Orada yapılan her saldırı bizlere yapılmıştır.
 
Buradan tüm dünyayı Mescid-i Aksa'ya, Filistinlilere saldırılara karşı harekete geçmeye çalışıyorum. İsrail'in saldırılarına sessiz kalarak dolaylı şekilde destek veren herkes yaşanan zulme ortaktır.
 
Tüm halkı Müslüman olan ülkelere sesleniyorum; bir olma, beraber olma zamanında İsrail'in temel insan hakları ve uluslararası hukuka aykırı eylemleri derhal durdurma konusunda çalışmalarıdır.
 
Biz Türkiye olarak üstümüze düşeni yaptık, yapıyoruz, yapacağız.

Anneler GünüRecep Tayyip Erdoğan

loading...

YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

26 NİSAN-03 MAYIS HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Eda Doğan
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
TÜRKER AKINCI

84 Ve 94 Ruhları...

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement