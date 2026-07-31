Türkiye'den Koalisyona Destek! Kızıldeniz'de Güvenlik İçin Yeni Adım

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Türkiye'nin yanı sıra Pakistan, Mısır, Sudan ve Cibuti'nin de aralarında bulunduğu ülkeler, önerilen koalisyonun kurulmasına desteklerini açıkladı.Koalisyonun stratejik öneme sahip Babülmendep Boğazı, Kızıldeniz ve Aden Körfezi'nde savunma iş birliğini güçlendirmesi hedefleniyor.Babülmendep Boğazı'ndan Geçişleri Korumaya Yönelik Deniz Savunma Koalisyonu toplantısında Suudi Arabistan'ın koalisyonun kurucu ve lider ülkesi olması ile koalisyon merkezine ev sahipliği yapması önerileri de değerlendirildi.Suudi Arabistan'da gerçekleştirilen toplantıya 43 ülkenin temsilcileri ile Avrupa Birliği delegasyonu katıldı.Toplantıda bölgedeki deniz yollarının güvenliğinin artırılması, savunma alanındaki koordinasyonun güçlendirilmesi ve olası tehditlere karşı ortak hareket edilmesine yönelik başlıklar ele alındı.